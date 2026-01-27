Логотип новостного портала Прогород
Взбиваем кефир с майонезом — и через 15 минут гора вкуснятины к чаю готова: у домашних только за ушами трещит

Ликуйте, кулинары! Пышные и невероятно вкусные пышки на кефире теперь можно приготовить за считаные минуты. Представьте: нежное, воздушное тесто, которое тает во рту, словно облако. Ваши близкие будут в полном восторге и обязательно попросят добавки!

Для создания этого кулинарного чуда потребуется простой набор ингредиентов:

  • Кефир – 1 стакан (основа воздушности)
  • Соль – 1 чайная ложка (щепотка волшебства)
  • Сахар – 1 столовая ложка (для сладкой гармонии)
  • Майонез – 3 столовые ложки (секрет нежности)
  • Мука – 350 граммов (держатель формы)
  • Сода – ½ чайной ложки (катализатор пышности)

Процесс приготовления прост, как сказка:

  1. Встреча ингредиентов: В глубокой миске смешайте кефир, соль, сахар и майонез. Взбейте смесь лопаткой или венчиком до однородности – пусть ингредиенты познакомятся друг с другом.
  2. Мучное волшебство: Просейте муку, чтобы насытить ее кислородом, и постепенно введите в кефирную смесь. Добавьте соду, словно искру, и замесите тесто – сначала лопаткой, а затем рукой. Тесто должно получиться густым и эластичным, словно податливая глина в руках скульптора.
  3. Время отдыха: Накройте тесто пищевой пленкой и дайте ему отдохнуть 15-20 минут. В это время в тесте происходят волшебные процессы, необходимые для пышности и нежности.
  4. Формирование пышек: Разделите тесто на 4 части и скатайте их в колобочки – маленькие солнышки, готовые к преображению. Каждый колобочек раскатайте в небольшую лепешку, словно готовя холст для кулинарного шедевра.
  5. Жаркое таинство: Обжарьте лепешки в разогретой сковороде с большим количеством растительного масла на среднем огне с обеих сторон до золотистости. Как только пышки приобретут аппетитный золотистый оттенок, они готовы.
  6. Избавление от лишнего: Выложите готовые пышки на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки жира. Так они станут еще более вкусными и полезными.
  7. Подача к столу: Подавайте пышки горячими со сметаной или джемом. Сметана добавит нежной кислинки, а джем – сладкую нотку. Выбор за вами!

Эти пышки – простое, но гениальное блюдо, которое подарит вам и вашим близким массу удовольствия. Приятного аппетита!

