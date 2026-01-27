Два простых теста на всхожесть семян: 15 минут — и половину смело на помойку

freepik.com

Представьте: весна, вы полны надежд и предвкушения богатого урожая, тщательно готовите грядки, бережно высеваете семена… и с разочарованием обнаруживаете, что всходы редкие и недружные, а то и вовсе отсутствуют. Знакомая ситуация? Чтобы избежать этой досадной неудачи, не спешите сеять "вслепую". Существует простой и молниеносный способ проверить, что скрывается в пакетике с семенами, и отделить "живчиков" от "пустышек" всего за четверть часа, без всяких специальных приспособлений.

Как это работает? Секрет стакана воды В основе этого метода лежит элементарная физика – разница в плотности. Здоровое, полноценное семечко, полное жизни, имеет плотную структуру и "заряженный" зародыш, поэтому оно тяжелее воды. А вот пустое, недозрелое или поврежденное семя внутри либо полое, либо слишком рыхлое, что делает его легким, как пушинка, и заставляет плавать на поверхности.

Готовим реквизит и приступаем к тестированию Есть два проверенных способа, выбирайте любой – они одинаково эффективны и используют то, что найдется на каждой кухне.