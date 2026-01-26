"3 гр. на 3 стакана — и унитаз сияет как на праздник: ни ржавчины, ни мочевого камня, ни разводов

Трудновыводимый налет, ржавчина и желтый налет способны испортить впечатление даже от самой безупречной ванной. Вместо ядреных чистящих средств с резким запахом, воспользуйтесь простыми и эффективными домашними средствами. Эти два способа с копеечными ингредиентами вернут вашему унитазу первозданную белизну.

Метод №1: Паста из кухни – для локальной борьбы

Этот метод идеально подходит для очистки стенок унитаза под ободком и других заметных зон, где скопился налет или появилась ржавчина. Он сочетает мягкое абразивное воздействие с растворяющей силой кислоты.