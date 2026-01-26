Петунию-капризулю — в сторону: сеем в саду бесхлопотный цветок — разноцветные облака вытекают «пеной» из кашпо

Ищете идеальное растение для подвесных кашпо? Хотите, чтобы оно радовало глаз пышным цветением, но не требовало круглосуточного внимания? Познакомьтесь с сапонарией, или мыльнянкой. Эта скромная, но невероятно очаровательная красавица создаст в вашем саду или на балконе те самые волшебные "подушки" и "водопады" цветов, о которых вы мечтали. Она ничуть не уступает петуниям в эффектности, но гораздо менее капризна.

Сапонария базиликолистная: королева подвесных корзин

Среди многочисленных видов мыльнянки для выращивания в контейнерах безоговорочный лидер – сапонария базиликолистная. Представьте себе: изящные, стелющиеся побеги, усыпанные бесчисленным количеством мелких, но невероятно выразительных цветков. С июня и до самых заморозков это нежное розовое, лиловое или белоснежное облако будет притягивать взгляды, наполняя сад ощущением лёгкости и воздушности. Плотный ковер из бутонов настолько густой, что почти полностью скрывает листву. Например, сорт "Pink Cloud" отличается особенно обильным цветением и нежным розовым оттенком, а сорт "Alba" покоряет своей кристальной белизной.