Петунию-капризулю — в сторону: сеем в саду бесхлопотный цветок — разноцветные облака вытекают «пеной» из кашпо
- 07:13 26 января
- Дмитрий Перцев
Ищете идеальное растение для подвесных кашпо? Хотите, чтобы оно радовало глаз пышным цветением, но не требовало круглосуточного внимания? Познакомьтесь с сапонарией, или мыльнянкой. Эта скромная, но невероятно очаровательная красавица создаст в вашем саду или на балконе те самые волшебные "подушки" и "водопады" цветов, о которых вы мечтали. Она ничуть не уступает петуниям в эффектности, но гораздо менее капризна.
Сапонария базиликолистная: королева подвесных корзин
Среди многочисленных видов мыльнянки для выращивания в контейнерах безоговорочный лидер – сапонария базиликолистная. Представьте себе: изящные, стелющиеся побеги, усыпанные бесчисленным количеством мелких, но невероятно выразительных цветков. С июня и до самых заморозков это нежное розовое, лиловое или белоснежное облако будет притягивать взгляды, наполняя сад ощущением лёгкости и воздушности. Плотный ковер из бутонов настолько густой, что почти полностью скрывает листву. Например, сорт "Pink Cloud" отличается особенно обильным цветением и нежным розовым оттенком, а сорт "Alba" покоряет своей кристальной белизной.
Неприхотливость – её второе имя
Сапонария – настоящая находка для начинающих и занятых садоводов. Она прощает небольшие ошибки в уходе и демонстрирует удивительную стойкость.
- Солнце или полутень? Ей всё равно. Сапонария одинаково хорошо цветёт как на открытых, солнечных участках, так и в лёгкой, ажурной полутени.
- Забудьте о частом поливе. Это растение засухоустойчиво и не терпит переувлажнения. Избыток воды у корней может привести к загниванию. Лучше немного недолить, чем перелить.
- Радует год за годом. Многие сорта сапонарии – многолетники и прекрасно зимуют в умеренном климате. И это еще не всё. Она легко размножается самосевом, самостоятельно обновляя свои цветочные заросли из года в год.
Выращиваем сапонарию из семян: проще простого
Чтобы уже в начале лета любоваться пышными кустиками, посейте семена на рассаду в марте.
- Подготовка почвы: используйте лёгкую, рыхлую почвенную смесь. Идеально подойдёт смесь садовой земли, торфа и песка в равных пропорциях.
- Посев: рассыпьте мелкие семена по поверхности грунта и слегка присыпьте их песком или вермикулитом (не более чем на 3-5 мм). Это обеспечит доступ света к семенам и предотвратит их пересыхание.
- Создание микроклимата: накройте посевы плёнкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект и поддерживать постоянную влажность.
- Ожидание всходов: регулярно проветривайте посевы, чтобы избежать образования плесени. Вскоре появятся дружные всходы.
- Пикировка: когда у сеянцев вырастут 3-4 настоящих листочка, аккуратно рассадите их по отдельным стаканчикам или небольшим группам в постоянные контейнеры.
Также можно посеять семена непосредственно в открытый грунт в мае, когда минует угроза заморозков. Сапонария быстро набирает зелёную массу и уже через несколько недель начинает формировать первые бутоны.
Сочная зелень и нежные цветы сапонарии обладают лёгким, приятным ароматом. Она станет прекрасным дополнением к другим растениям в миксбордере или самодостаточным украшением балкона, превращая ваше пространство в уголок природной красоты и спокойствия. Представьте, как приятно будет сидеть на балконе, украшенном сапонарией, и наслаждаться её нежным ароматом.
