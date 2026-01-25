Не томат, а хит лета-2026: на кисти по 30 плодов каждый 200 гр — куст отдаст богатый урожай, плодоносит до осени

Хотите вырастить томаты, сочетающие в себе завидную урожайность и богатую историю? Обратите внимание на "Юбилейный Тарасенко" – сорт, созданный легендарным селекционером-самоучкой Федором Тарасенко. В этом томате воплощен многолетний опыт, страсть к селекции и стремление к идеальному вкусу.

Мастерство предков в каждом плоде: история любви к помидорам

Федор Тарасенко посвятил свою жизнь созданию уникальных сортов томатов, и «Юбилейный Тарасенко» стал одним из его главных достижений. Этот индетерминантный томат – настоящая находка для тех, кто ценит проверенные временем и отличным урожаем сорта. Он превосходно чувствует себя как в теплице, так и на открытой грядке, демонстрируя поразительную адаптивность и мощный рост. Представьте, каждый куст – это живая история, передающая опыт поколения томатоводов.