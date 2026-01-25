Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Нашли в России лучшую деревню — ее признали во всем мире: вот как тут живут люди и чем она знаменита

Нашли в России лучшую деревню — ее признали во всем мире: вот как тут живут люди и чем она знаменитаfreepik.com

Затерянная в живописных просторах Тульской области, деревня Бёхово, кажется, живет своей тихой и размеренной жизнью. Но в 2021 году эта скромная обитель получила неожиданное мировое признание: Всемирная туристская организация ООН включила её в список лучших туристических деревень мира.

И дело тут вовсе не в лоске и современных развлечениях, а в подлинности, сохраненной истории и той особенной, почти волшебной атмосфере, которая рождается на стыке природы, культуры и человеческого бытия.

Вдохновение на берегу Оки: как усадьба Поленова превратила Бёхово в культурную Мекку

История Бёхова неразрывно связана с именем выдающегося русского художника Василия Поленова. В конце XIX века он был настолько очарован красотой изгибов реки Оки и окружающей природы, что решил построить неподалеку свою усадьбу. Именно по его проекту в 1906 году в Бёхове была возведена деревянная Церковь Святой Троицы, ставшая настоящей архитектурной жемчужиной и визитной карточкой деревни. Вскоре Бёхово превратилось в любимое место отдыха и вдохновения для художников, писателей и музыкантов, что и заложило основу её особого творческого духа.

Без супермаркетов и Wi-Fi: как живут в Бёхове в гармонии с природой

Сегодня население Бёхова едва превышает шестьдесят человек. Здесь нет ни шумных кафе, ни сетевых магазинов, а вместо централизованного водоснабжения – колодцы, и печное отопление. Но именно в этой камерности и осознанной простоте кроется её главная привлекательность для путешественников, уставших от городского шума и суеты. Местные жители сами заботятся о своем уникальном мире: поддерживают чистоту, восстановили старинный пруд и бережно ухаживают за сетью пешеходных троп. А благодаря тому, что территория входит в состав музея-заповедника "Поленово", она надежно защищена от коммерческой застройки и сохраняет свой первозданный ландшафт.

Чем Бёхово покоряет сердца путешественников: 5 причин, по которым стоит сюда приехать

Главные сокровища Бёхова – не здания и памятники, а те ощущения и эмоции, которые здесь испытываешь:

  • Церковь Святой Троицы: не просто великолепный образец деревянного зодчества, а гармоничная часть пейзажа, словно вырастающая из окружающих холмов и неба. Поленов сумел идеально вписать её в ландшафт.
  • Захватывающие панорамы Оки: виды, от которых захватывает дух и которые меняются в зависимости от времени года и суток. В любое время года здесь можно сделать потрясающие фотографии.
  • Умиротворяющая тишина: здесь вы сможете забыть о шуме автомобилей и навязчивой рекламе. Единственные звуки – это шелест листвы, пение птиц и стук дятла.
  • Почувствовать связь с историей: прогулка по окрестностям – это путешествие во времени. Здесь кажется, что дух XIX века витает в воздухе.
  • Усадьба Поленово в шаговой доступности: знаменитый музей-заповедник находится всего в пятнадцати минутах неспешной прогулки по живописной дороге.

Как добраться до Бёхова: полезные советы для планирования поездки

Самый удобный способ добраться до Бёхова – на автомобиле. Дорога из Москвы займет около двух с половиной часов. Но если вы предпочитаете общественный транспорт, можно доехать на электричке до станции "Тарусская", а оттуда взять такси или местный автобус. Поездка в Бёхово – это возможность увидеть другую Россию: тихую, глубокую и прекрасную в своей простоте. Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в мир, где время течет в ритме природы, а культурное наследие является неотъемлемой частью повседневной жизни. Здесь можно не только отдохнуть от суеты, но и найти вдохновение и почувствовать связь с русской историей и культурой.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+