Нашли в России лучшую деревню — ее признали во всем мире: вот как тут живут люди и чем она знаменита

freepik.com

Затерянная в живописных просторах Тульской области, деревня Бёхово, кажется, живет своей тихой и размеренной жизнью. Но в 2021 году эта скромная обитель получила неожиданное мировое признание: Всемирная туристская организация ООН включила её в список лучших туристических деревень мира. И дело тут вовсе не в лоске и современных развлечениях, а в подлинности, сохраненной истории и той особенной, почти волшебной атмосфере, которая рождается на стыке природы, культуры и человеческого бытия.

Вдохновение на берегу Оки: как усадьба Поленова превратила Бёхово в культурную Мекку История Бёхова неразрывно связана с именем выдающегося русского художника Василия Поленова. В конце XIX века он был настолько очарован красотой изгибов реки Оки и окружающей природы, что решил построить неподалеку свою усадьбу. Именно по его проекту в 1906 году в Бёхове была возведена деревянная Церковь Святой Троицы, ставшая настоящей архитектурной жемчужиной и визитной карточкой деревни. Вскоре Бёхово превратилось в любимое место отдыха и вдохновения для художников, писателей и музыкантов, что и заложило основу её особого творческого духа.

Без супермаркетов и Wi-Fi: как живут в Бёхове в гармонии с природой Сегодня население Бёхова едва превышает шестьдесят человек. Здесь нет ни шумных кафе, ни сетевых магазинов, а вместо централизованного водоснабжения – колодцы, и печное отопление. Но именно в этой камерности и осознанной простоте кроется её главная привлекательность для путешественников, уставших от городского шума и суеты. Местные жители сами заботятся о своем уникальном мире: поддерживают чистоту, восстановили старинный пруд и бережно ухаживают за сетью пешеходных троп. А благодаря тому, что территория входит в состав музея-заповедника "Поленово", она надежно защищена от коммерческой застройки и сохраняет свой первозданный ландшафт.