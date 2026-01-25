Нашли в России лучшую деревню — ее признали во всем мире: вот как тут живут люди и чем она знаменита
Затерянная в живописных просторах Тульской области, деревня Бёхово, кажется, живет своей тихой и размеренной жизнью. Но в 2021 году эта скромная обитель получила неожиданное мировое признание: Всемирная туристская организация ООН включила её в список лучших туристических деревень мира.
И дело тут вовсе не в лоске и современных развлечениях, а в подлинности, сохраненной истории и той особенной, почти волшебной атмосфере, которая рождается на стыке природы, культуры и человеческого бытия.
Вдохновение на берегу Оки: как усадьба Поленова превратила Бёхово в культурную Мекку
История Бёхова неразрывно связана с именем выдающегося русского художника Василия Поленова. В конце XIX века он был настолько очарован красотой изгибов реки Оки и окружающей природы, что решил построить неподалеку свою усадьбу. Именно по его проекту в 1906 году в Бёхове была возведена деревянная Церковь Святой Троицы, ставшая настоящей архитектурной жемчужиной и визитной карточкой деревни. Вскоре Бёхово превратилось в любимое место отдыха и вдохновения для художников, писателей и музыкантов, что и заложило основу её особого творческого духа.
Без супермаркетов и Wi-Fi: как живут в Бёхове в гармонии с природой
Сегодня население Бёхова едва превышает шестьдесят человек. Здесь нет ни шумных кафе, ни сетевых магазинов, а вместо централизованного водоснабжения – колодцы, и печное отопление. Но именно в этой камерности и осознанной простоте кроется её главная привлекательность для путешественников, уставших от городского шума и суеты. Местные жители сами заботятся о своем уникальном мире: поддерживают чистоту, восстановили старинный пруд и бережно ухаживают за сетью пешеходных троп. А благодаря тому, что территория входит в состав музея-заповедника "Поленово", она надежно защищена от коммерческой застройки и сохраняет свой первозданный ландшафт.
Чем Бёхово покоряет сердца путешественников: 5 причин, по которым стоит сюда приехать
Главные сокровища Бёхова – не здания и памятники, а те ощущения и эмоции, которые здесь испытываешь:
- Церковь Святой Троицы: не просто великолепный образец деревянного зодчества, а гармоничная часть пейзажа, словно вырастающая из окружающих холмов и неба. Поленов сумел идеально вписать её в ландшафт.
- Захватывающие панорамы Оки: виды, от которых захватывает дух и которые меняются в зависимости от времени года и суток. В любое время года здесь можно сделать потрясающие фотографии.
- Умиротворяющая тишина: здесь вы сможете забыть о шуме автомобилей и навязчивой рекламе. Единственные звуки – это шелест листвы, пение птиц и стук дятла.
- Почувствовать связь с историей: прогулка по окрестностям – это путешествие во времени. Здесь кажется, что дух XIX века витает в воздухе.
- Усадьба Поленово в шаговой доступности: знаменитый музей-заповедник находится всего в пятнадцати минутах неспешной прогулки по живописной дороге.
Как добраться до Бёхова: полезные советы для планирования поездки
Самый удобный способ добраться до Бёхова – на автомобиле. Дорога из Москвы займет около двух с половиной часов. Но если вы предпочитаете общественный транспорт, можно доехать на электричке до станции "Тарусская", а оттуда взять такси или местный автобус. Поездка в Бёхово – это возможность увидеть другую Россию: тихую, глубокую и прекрасную в своей простоте. Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в мир, где время течет в ритме природы, а культурное наследие является неотъемлемой частью повседневной жизни. Здесь можно не только отдохнуть от суеты, но и найти вдохновение и почувствовать связь с русской историей и культурой.
