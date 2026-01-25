12 очаровательных цветов, которые сеют без рассады и хлопот: украсят любую дачу и сад

Фото из архива "Про Города"

Представьте цветущий сад, созданный своими руками, но без изнурительной работы с рассадой. Природа предлагает множество растений, прекрасно растущих при посеве сразу в открытый грунт. Семена, согретые землей, отблагодарят пышным цветением и крепким здоровьем, закаляясь под открытым небом. Лёгкий старт: цветы для занятых садоводов

Эти растения – находка для тех, кто ценит время и делает первые шаги в садоводстве. Они не требуют особых навыков, быстро прорастают и станут основой летнего сада.