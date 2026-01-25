Ученые назвали самое полезное масло: не оливковое, не подсолнечное и в разы полезнее льняного

Как сориентироваться в масляном многообразии и выбрать продукт, который не только украсит вкус салата, но и принесет пользу организму? Разберемся, какие масла достойны внимания на вашей кухне, опираясь на мнение экспертов.

Елена Демченко, специалист по безопасности пищевых продуктов, утверждает, что натуральность - краеугольный камень. Забудьте о рафинированном масле для жарки, это совсем другая история. Для салатов нужно масло первого холодного отжима. Именно в нём сохраняются все витамины, фосфолипиды и незаменимые омега-кислоты, которые организм не производит. Масла, полученные с использованием химических растворителей (для удешевления процесса), теряют до 80% полезных веществ. Ищите на этикетке Extra Virgin, Virgin или "первый сорт" - это знак качества, как клеймо на золотом слитке.

"Универсального масла не существует", - говорит эксперт. И советует сочетать разные виды масел, как художник смешивает краски на палитре. Оливковое масло богато омега-9, подсолнечное - омега-6, а льняное - источник омега-3.

Проблема в том, что мы потребляем в 10 раз больше омега-6, чем нужно (часто из-за фастфуда), а омега-3, напротив, хронически не хватает. Включите в рацион льняное или рыжиковое масло: достаточно всего чайной ложки в день, чтобы восполнить дефицит этих важных кислот. Подобно тому, как солнце заряжает энергией аккумулятор, омега-3 оживляет организм. Важно помнить: после открытия масло нужно использовать в течение 2-4 недель, иначе оно станет горьким, как разочарование.

Топ-5 секретов от гурманов:

Кунжутное масло и мед - идеальное сочетание для азиатских салатов. Но помните: кунжут - сильный аллерген, как крапива, прячется, чтобы ужалить. Тыквенное масло превращает запеченную морковь в десерт, раскрывая её сладость, словно волшебный ключ открывает тайник. Льняное масло не терпит высоких температур; используйте его только в холодных блюдах, иначе получите вредные вещества вместо пользы. Осадок - это не мусор, а кладезь фосфолипидов. Взболтайте масло перед использованием, чтобы раскрыть его полный потенциал. Масло в прозрачной бутылке - это тревожный сигнал. Свет разрушает витамины, как враг разрушает крепость. Выбирайте темное стекло или металлическую упаковку.

"Поддельное оливковое масло": как не попасть в ловушку

Оливковое масло Extra Virgin проверяют в дегустационной комиссии. Если сомнение возникнет хотя бы у одного из десяти экспертов, масло лишат этого звания. В России такая проверка почти не проводится. Советы для покупателей:

Ищите знак PDO (защищенное обозначение происхождения) - например, Toscano, словно печать качества от самой природы.

Дата розлива должна быть не позднее 12 месяцев с текущей даты.

Храните масло в темном месте, а не на подоконнике, иначе даже Extra Virgin станет бесполезным под воздействием света.

В холодильник немедленно! Какие масла портятся быстрее всего

Срок хранения льняного масла - 4 недели, тыквенного - 2 месяца, подсолнечного - 3 месяца. Оливковое масло сохраняет свойства до полугода, если хранить его вдали от плиты. Проверить свежесть просто: капните немного масла на салфетку. Если через час останется жирное пятно - все в порядке. Если вокруг пятна появится желтый ободок, масло окислилось и его лучше не использовать.

P.S. Выбрали масло с надписью "органик"? Ищите знак ГОСТ Р 56508-2015 - он гарантирует, что масло произведено без химии. Хотите оздоровить майонез? Добавьте ложку горчичного масла для пикантности и витамина D! Это как добавить солнца в серый день.

