Куриный бульон будет прозрачнее слезы: вот что добавьте при варке мяса — ароматный и вкусный суп гарантирован

Не каждая хозяйка может похвастаться идеально прозрачным и насыщенным куриным бульоном. Часто вместо золотистого чуда получается мутная жидкость с посредственным вкусом. Однако, освоив ряд тонкостей, можно научиться варить бульон, который станет основой для кулинарных шедевров.

Автор Дзен-канала "Кухня наизнанку" делится проверенными секретами. Первый и самый важный шаг — выбор курицы. Бульон, приготовленный из домашней птицы, словно симфония вкуса, раскрывает все свои нюансы. Если же под рукой только магазинная курица, то замочите её в холодной воде на полчаса. Эта процедура, как холодный душ, помогает избавиться от лишней крови и загрязнений.