В 1984 году мама положила 500 рублей на мою сберкнижку к 18-летию: пошла в Сбербанк, не ожидала увидеть такую сумму в 2026

В 1984 году моя мама, полная надежд, внесла в сберкассу внушительную сумму – 500 советских рублей. Для тех времен это был щедрый подарок к моему совершеннолетию. Она мечтала, как эти деньги вырастут, и я смогу потратить их на что-то действительно важное.

Однако история распорядилась иначе. Советский Союз исчез с карты мира, экономика переживала шторм, и наши накопления стремительно обесценивались. В 2000 году, взглянув в сберкнижку, я увидела печальную картину – всего 6 рублей. Мамин подарок, на который возлагалось столько надежд, превратился в пыль. Я не стала закрывать счет, оставив сберкнижку на память о тех временах, словно старую фотографию.