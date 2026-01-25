Логотип новостного портала Прогород
В 1984 году мама положила 500 рублей на мою сберкнижку к 18-летию: пошла в Сбербанк, не ожидала увидеть такую сумму в 2026

В 1984 году моя мама, полная надежд, внесла в сберкассу внушительную сумму – 500 советских рублей. Для тех времен это был щедрый подарок к моему совершеннолетию. Она мечтала, как эти деньги вырастут, и я смогу потратить их на что-то действительно важное.

Однако история распорядилась иначе. Советский Союз исчез с карты мира, экономика переживала шторм, и наши накопления стремительно обесценивались. В 2000 году, взглянув в сберкнижку, я увидела печальную картину – всего 6 рублей. Мамин подарок, на который возлагалось столько надежд, превратился в пыль. Я не стала закрывать счет, оставив сберкнижку на память о тех временах, словно старую фотографию.

Прошло еще два десятилетия, и в 2026 году я, скорее из интереса, чем из надежды, зашла в Сбербанк. И оказалось, что государство выплачивает компенсацию за советские вклады, в двукратном размере первоначального вложения. Мои 500 рублей, пережившие распад страны и инфляцию, превратились в 1000 современных российских рублей.

Конечно, эта сумма несопоставима с тем, что можно было купить на 500 рублей в 1984 году. Тогда это были деньги на хороший мотоцикл, а сейчас на 1000 рублей купишь разве что продукты на пару дней. Но эта история стала для меня метафорой.

Сберкнижку я храню до сих пор. Это не просто бумага, а живое напоминание о быстротечности времени, о переменах, которые происходят в мире и в наших жизнях. Ценности меняются с течением лет. Это своеобразная капсула времени, связывающая меня с прошлым и напоминающая о маминой любви и заботе. Эта сберкнижка не про деньги, она про память и историю, как старинный семейный альбом. Она материальное проявление любви.

