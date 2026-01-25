В шоколаде этих марок пальмы нет - эксперты Роскачества высоко оценили 10 брендов

В мире шоколада, где вкусовые пристрастия становятся всё более осознанными, отказ от пальмового масла набирает обороты. Однако безоговорочно связывать его наличие с ценой продукта – значит, заведомо ограничивать свой выбор. Ориентироваться исключительно на ценник в этом вопросе, мягко говоря, опрометчиво.

Легенда первая: "Бюджетный шоколад – значит, с пальмовым маслом". Это как утверждать, что все блондинки – легкомысленные особы. Да, пальмовое масло часто используют для удешевления производства, как, например, в строительстве используют более дешёвые материалы. Но, подобно находчивым строителям, некоторые производители недорогого шоколада умудряются обходиться без него. Примеров, когда доступный шоколад оказывается чист от "пальмы", предостаточно.

Легенда вторая: "Дорогой шоколад – гарантия отсутствия пальмового масла". К сожалению, это миф, как и существование единорогов. Даже премиальные бренды, словно тайные агенты, иногда прибегают к использованию пальмового масла. А надпись "растительный жир" на упаковке – это как шифровка, которая скрывает как полезные масла, так и нежелательное пальмовое.

Как распознать "пальму" в шоколадных рядах:

Главное оружие – внимательность, как у детектива на месте преступления. Пальмовое масло, словно хамелеон, может скрываться под разными именами: "пальмовое масло", "пальмоядровое масло", "растительный жир" (требуется расшифровка), "гидрогенизированные растительные жиры" (тоже нужна конкретика). Например, в линейке Alpen Gold обычный шоколад может быть без "пальмы", а плитка с начинкой – с ней.

Гид по "чистым" брендам (помните, информация переменчива, как погода весной, всегда проверяйте состав):

"Красный Октябрь" (не все виды, будьте бдительны) "Аленка" (классика – всегда в фаворе) "Россия – щедрая душа" (шоколад "Золотая марка" – как маяк в тёмном море) "Ritter Sport" (большинство – как немецкое качество) "Merci" (изящный жест без компромиссов) "Toblerone" (швейцарская надёжность) "Delicadore" (доступное удовольствие) "Самокат" (собственная марка – приятный сюрприз) "Спартак" (белорусское качество – как знак отличия) "Коммунарка" (тёмный шоколад – для ценителей)

Доверять стереотипам – это как гадать на кофейной гуще. Самый надёжный способ сделать осознанный выбор – внимательно изучить состав продукта, словно читаете детектив. Только так можно убедиться в отсутствии пальмового масла и купить шоколад, который отвечает вашим желаниям.

