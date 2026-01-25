Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В шоколаде этих марок пальмы нет - эксперты Роскачества высоко оценили 10 брендов

В шоколаде этих марок пальмы нет - эксперты Роскачества высоко оценили 10 брендовСоздано в Шедевруме

В мире шоколада, где вкусовые пристрастия становятся всё более осознанными, отказ от пальмового масла набирает обороты. Однако безоговорочно связывать его наличие с ценой продукта – значит, заведомо ограничивать свой выбор. Ориентироваться исключительно на ценник в этом вопросе, мягко говоря, опрометчиво.

Развеиваем шоколадные легенды:

Легенда первая: "Бюджетный шоколад – значит, с пальмовым маслом". Это как утверждать, что все блондинки – легкомысленные особы. Да, пальмовое масло часто используют для удешевления производства, как, например, в строительстве используют более дешёвые материалы. Но, подобно находчивым строителям, некоторые производители недорогого шоколада умудряются обходиться без него. Примеров, когда доступный шоколад оказывается чист от "пальмы", предостаточно.

Легенда вторая: "Дорогой шоколад – гарантия отсутствия пальмового масла". К сожалению, это миф, как и существование единорогов. Даже премиальные бренды, словно тайные агенты, иногда прибегают к использованию пальмового масла. А надпись "растительный жир" на упаковке – это как шифровка, которая скрывает как полезные масла, так и нежелательное пальмовое.

Как распознать "пальму" в шоколадных рядах:

Главное оружие – внимательность, как у детектива на месте преступления. Пальмовое масло, словно хамелеон, может скрываться под разными именами: "пальмовое масло", "пальмоядровое масло", "растительный жир" (требуется расшифровка), "гидрогенизированные растительные жиры" (тоже нужна конкретика). Например, в линейке Alpen Gold обычный шоколад может быть без "пальмы", а плитка с начинкой – с ней.

Гид по "чистым" брендам (помните, информация переменчива, как погода весной, всегда проверяйте состав):

"Красный Октябрь" (не все виды, будьте бдительны) "Аленка" (классика – всегда в фаворе) "Россия – щедрая душа" (шоколад "Золотая марка" – как маяк в тёмном море) "Ritter Sport" (большинство – как немецкое качество) "Merci" (изящный жест без компромиссов) "Toblerone" (швейцарская надёжность) "Delicadore" (доступное удовольствие) "Самокат" (собственная марка – приятный сюрприз) "Спартак" (белорусское качество – как знак отличия) "Коммунарка" (тёмный шоколад – для ценителей)

Доверять стереотипам – это как гадать на кофейной гуще. Самый надёжный способ сделать осознанный выбор – внимательно изучить состав продукта, словно читаете детектив. Только так можно убедиться в отсутствии пальмового масла и купить шоколад, который отвечает вашим желаниям.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+