"16 человек за смену не вышли": бывший сотрудник рассказал о причинах текучки в "Магните"
- 07:05 25 января
- Дмитрий Перцев
В кулуарах одной из крупнейших торговых сетей страны, "Магнита", всё чаще звучит тревожный звонок – кадровый кризис. Дефицит сотрудников становится всё ощутимее, а случаи, когда целые смены словно растворяются в воздухе, перестают быть чем-то из ряда вон выходящим. История с новым складским комплексом, где 16 человек в один день просто отказались выходить на работу, стала не просто локальным инцидентом, а показательным сигналом о более глубоких и системных проблемах.
Чтобы заглянуть за кулисы гигантской логистической машины, мы обратились к рассказу бывшего сотрудника по имени Александр, который проработал в системе около двух лет. Его опыт, которым он поделился на одной из платформ с отзывами, рисует картину, далёкую от радужных обещаний, которыми обычно заманивают соискателей на этапе трудоустройства.
По словам Александра, озвученная на собеседовании ставка в 225 рублей за час оказалась скорее красивой обёрткой. В трудовом договоре фигурировала базовая оплата, которая в несколько раз уступала обещанной, а львиная доля дохода зависела от сдельной системы оплаты труда. При этом, по словам Александра, четких правил расчета итоговой суммы никто из сотрудников так и не получил. Неудивительно, что доверие к работодателю постепенно таяло.
Рабочие будни, как утверждает Александр, нередко растягивались на 12–13 часов, превращаясь в настоящую трудовую повинность, причём без полноценного обеденного перерыва. При таком графике каторжанина физическая нагрузка очень быстро превращалась в изматывающий марафон, а усталость накапливалась уже в первые месяцы работы. Дополняли этот безрадостный пейзаж условия труда: низкая температура в складском помещении превращала каждую смену в испытание на прочность и негативно отражалась на здоровье.
Отдельное недовольство вызывала система начисления выплат. Бывший сотрудник утверждает, что его фактический заработок регулярно пересматривался в сторону уменьшения, причём под разными предлогами, словно в нечестной игре в напёрстки.
Чтобы получить заветные 30 тысяч рублей в месяц, многим приходилось работать практически без выходных. Более высокий заработок был доступен лишь избранным, тем, кому удалось встроиться в систему или занять более привилегированное положение. Но даже им, по словам Александра, стабильность оставалась лишь мечтой. Правила игры могли измениться в любой момент.
Подобная кадровая чехарда, когда люди уходят из компании быстрее, чем она успевает обучать новичков, стала для компании обычным делом. Массовые невыходы на смену – вполне закономерный итог, считает бывший сотрудник.
Несмотря на суровую критику, Александр признаёт, что со временем сумел приспособиться и даже увеличить свой доход. Тем не менее, за это пришлось заплатить постоянным стрессом и чувством нестабильности, как будто идёшь по тонкому льду.
История одного человека, конечно, не может претендовать на всеобъемлющую истину и не обязательно отражает положение дел во всех подразделениях и регионах сети. Однако если подобные рассказы повторяются, как эхо, они ставят под сомнение условия труда в крупной рознице и заставляют задуматься о цене, которую приходится платить за высокие бизнес-показатели.
Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.
Читайте также:
- В США и Европе вытяжку на кухне не ставят: нашли вариант удобнее в 10 раз — эффективнее и дешевле
- Не сорта, а томатный завод: в любую погоду штампуют помидоры как заведенные – собираю гарантировано по ведру с куста
- Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет, нагар отпадает сам и больше ничего не прилипает — поверхность сверкает как зеркало
- Ученые назвали самый правильный завтрак: не каша, не яйца и в 10 раз полезнее овощей