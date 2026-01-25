"16 человек за смену не вышли": бывший сотрудник рассказал о причинах текучки в "Магните"

Фото из архива "Про Города"

В кулуарах одной из крупнейших торговых сетей страны, "Магнита", всё чаще звучит тревожный звонок – кадровый кризис. Дефицит сотрудников становится всё ощутимее, а случаи, когда целые смены словно растворяются в воздухе, перестают быть чем-то из ряда вон выходящим. История с новым складским комплексом, где 16 человек в один день просто отказались выходить на работу, стала не просто локальным инцидентом, а показательным сигналом о более глубоких и системных проблемах. Чтобы заглянуть за кулисы гигантской логистической машины, мы обратились к рассказу бывшего сотрудника по имени Александр, который проработал в системе около двух лет. Его опыт, которым он поделился на одной из платформ с отзывами, рисует картину, далёкую от радужных обещаний, которыми обычно заманивают соискателей на этапе трудоустройства.

По словам Александра, озвученная на собеседовании ставка в 225 рублей за час оказалась скорее красивой обёрткой. В трудовом договоре фигурировала базовая оплата, которая в несколько раз уступала обещанной, а львиная доля дохода зависела от сдельной системы оплаты труда. При этом, по словам Александра, четких правил расчета итоговой суммы никто из сотрудников так и не получил. Неудивительно, что доверие к работодателю постепенно таяло.