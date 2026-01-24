Готовьте котлеты только так: записывайте лучший рецепт

Сочные, тающие во рту котлеты – мечта каждого кулинара. Секрет их нежности кроется не в волшебных заклинаниях или дорогих ингредиентах, а в простом, но важном правиле: соотношении хлеба и мяса в фарше. Именно хлеб создает ту самую сочную структуру, которая защищает котлеты от сухости в процессе готовки. Это как подушка безопасности для вашего блюда.

Запомните золотое правило: на каждый килограмм мяса необходимо добавить четверть объема хлеба. Это значит, что на каждый килограмм фарша вам понадобится 250 граммов хлеба. Хлеб может быть любым – от классического белого батона до ароматного ржаного. Главное – правильная подготовка.