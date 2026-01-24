Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Из окон не дует даже в метель: простой предмет на подоконнике блокирует сквозняки и наполняет комнату ароматами леса

Из окон не дует даже в метель: простой предмет на подоконнике блокирует сквозняки и наполняет комнату ароматами леса

Зимняя стужа проникает в дома через щели, словно невидимые нити холода. Вместо привычных обогревателей попробуйте создать простое и экологичное решение – защитную подушку, наполненную ароматной сосновой хвоей. Этот барьер не только удержит тепло, но и наполнит дом запахом леса, создавая атмосферу уюта и спокойствия.

Хвойная подушка – ваш лучший зимний союзник.

Представьте себе мягкий, благоухающий щит, который останавливает холод и создает неповторимую атмосферу. Создать такую подушку легко из подручных материалов, а эффект ощутите сразу: в доме станет теплее и приятнее. Это как построить маленькую крепость против зимней непогоды внутри своего жилища.

Что понадобится для волшебства:

  • Мягкая фланелевая ткань: Выберите свой любимый цвет и узор, например, клетку или зимние мотивы. Она подарит дополнительный уют и тепло.
  • Молния: Она облегчит замену наполнителя, как замена фильтра в вашем автомобиле – просто, удобно и необходимо.
  • Свежая или сушеная сосновая хвоя: Наполнит воздух фитонцидами и ароматом леса, как будто вы оказались на прогулке в зимнем бору.
  • Нитки, иголка или швейная машинка: Для быстрого и аккуратного шитья, как инструменты мастера, создающего произведение искусства.

Создаем защиту шаг за шагом:

  1. Вырежьте из ткани прямоугольник или полоску, соответствующую размеру щели у окна или двери.
  2. Сшейте три стороны, как будто заворачиваете подарок.
  3. Вшейте молнию – она позволит легко менять наполнитель и ухаживать за подушкой.
  4. Выверните изделие наизнанку, чтобы лицевая сторона радовала глаз.
  5. Наполните подушку сосновой хвоей, обеспечивая тепло и аромат.
  6. Застегните молнию и разместите подушку на нужном месте – на подоконнике или у двери.

Преимущества, которые говорят сами за себя:

  • Отличная теплоизоляция: Сохраняет тепло даже в самые лютые морозы, словно надежный термос для вашего дома.
  • Ароматерапия: Помогает расслабиться, снять стресс и улучшить сон, как будто вы принимаете ванну с эфирными маслами.
  • Фитонциды: Укрепляют иммунитет и улучшают качество воздуха, как будто вы дышите свежим лесным воздухом прямо у себя дома.

Советы по применению:

  • Плотно прижмите подушку к окну или двери, чтобы не осталось ни малейшего зазора для сквозняка.
  • Меняйте наполнитель каждые 1-2 месяца, чтобы хвоя сохраняла свои полезные свойства и оставалась свежей.

Добавьте индивидуальности:

Украсьте подушку вышивкой, аппликациями или зимними узорами, чтобы она гармонично вписалась в интерьер и создавала праздничное настроение. Это как добавить изюминку в любимое блюдо.

Создавая такую натуральную защиту своими руками, вы получаете не только тепло и уют, но и аромат леса, пользу для здоровья и экологичность. Это практичный, эстетичный и полезный зимний подарок для вашего дома. Ваш дом скажет вам спасибо.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+