16 полезных и недорогих вещей для кухни и дома из "Светофора": купила сама и вам советую

Стеклянная посуда в "Светофоре" балансирует между доступностью и привлекательным дизайном. Например, опаловая тарелка диаметром 19 см, обошедшаяся мне всего в 74 рубля, стала настоящим фаворитом. Она прочная, без проблем переносит мойку в посудомоечной машине и выглядит вполне презентабельно для повседневного использования и приема гостей. За время использования (а я приобрела несколько штук) ни одна тарелка не треснула и не скололась.

Когда в приоритете обустройство дома с минимальными затратами, хозяйственный отдел "Светофора" становится настоящей находкой. Цены здесь приятно удивляют, а ассортимент охватывает все базовые потребности: от кухонной утвари и средств для чистоты до необходимой одежды. Мебель сейчас временно отсутствует, но остальные полки пестрят интересными предложениями. Делюсь своим опытом: что именно стоит добавить в вашу корзину, основываясь на личном опыте.

Привлек мое внимание и глубокий салатник объемом около литра с изящными волнистыми краями, стоимостью 107 рублей. Он приятно увесист, удобно лежит в руке. Идеален для подачи салатов, замешивания теста или маринования овощей. Просто находка для большой семьи или праздничного застолья.

Настоящий восторг вызвал набор из трех контейнеров из термостойкого боросиликатного стекла за 420 рублей. Это та самая жаропрочная посуда, способная выдерживать резкие перепады температур. Контейнеры можно смело перемещать из холодильника прямо в микроволновую печь. Крышки, правда, пластиковые, но плотно прилегают и надежно защищают продукты от посторонних запахов.

Для ценителей красивой сервировки рекомендую присмотреться к прямоугольному стеклянному плато размером 36×15 см за 180 рублей. На нем эффектно смотрятся сырные нарезки, фрукты, канапе. Как-то мне попался набор из шести низких стаканов с новогодним орнаментом – всего 240 рублей за комплект. Декор, конечно, сезонный, но сами стаканы универсальны и идеально подходят для сока, лимонада, смузи.

Хозяйственные мелочи и бытовая химия: без сожалений

В этом разделе я предпочитаю приобретать товары, которые не жалко заменить по мере использования. К примеру, набор из 13 губок для мытья посуды за 62 рубля — отлично справляются со своей задачей. Когда изнашиваются, их можно без лишних размышлений выбросить и взять новые. Никакого финансового потрясения.

Из бытовой химии рекомендую два средства:

"Глорикс" в спрее (500 мл за 134 рубля) – эффективно удаляет жир с кухонной плиты и вытяжки. По своим характеристикам не уступает более дорогим аналогам.

Классический "Крот" (1 литр за 77 рублей) – всегда держу под раковиной в качестве профилактики засоров. Это моя персональная "страховка" от проблем с канализацией.

Также приобрела точилку для ножей с тремя абразивными прорезями за 108 рублей. Дома ножи тупятся довольно быстро, особенно при частом использовании. Эта точилка, несмотря на свою скромную стоимость, на самом деле возвращает лезвиям остроту – проверено на практике.

Техника и организация пространства: полезные находки по низкой цене

Среди техники привлек внимание вакуумный упаковщик за 488 рублей (в комплекте идет 10 пакетов). Цена кажется подозрительно низкой, но для нечастого использования — например, для заморозки мяса, приготовления полуфабрикатов или продления срока годности сыра, он вполне приемлем.

Еще заметила чайник из закаленного стекла объемом 1,8 л и мощностью 1500 Вт за 767 рублей. В нем предусмотрено автоматическое отключение при закипании и возможность контролировать уровень воды через прозрачные стенки. Если вам нужен недорогой и непластиковый чайник, это прекрасный выбор.

Для организации хранения различных мелочей мне приглянулась трехъярусная пластиковая этажерка высотой 55 см, которая стоит 769 рублей. Она легко собирается без каких-либо инструментов, при этом не занимает много места. Ее можно разместить в кладовке, на балконе (для рассады, например) или в гараже.

Одежда и дополнительные мелочи: простота и практичность

В отделе одежды всегда можно найти простые, но нужные вещи. В этот раз я обнаружила:

Мужские трикотажные штаны с карманами (размеры 46–58) за 494 рубля – тонкий материал, прекрасно подходит для дома или теплого времени года.

Стеганая куртка-бомбер на синтепоне за 1147 рублей – демисезонная, без лишних деталей, но с большим выбором размеров и расцветок.

Кроме того, я купила фанерную разделочную доску с ярким рисунком за 99 рублей – отлично подходит для нарезки зелени или подачи оригинальных бутербродов. И набор ароматических пластинок (3 штуки с разными ароматами) за 145 рублей. Одну пластинку положила в шкаф с постельным бельем: сейчас оттуда исходит тонкий аромат свежести.

В итоге "Светофор" остается местом, где можно разумно сэкономить, не жертвуя комфортом. Большая часть товаров здесь – это не предметы роскоши, а функциональные и честные вещи, предназначенные для создания уютной и практичной обстановки в доме.

