Как меня надула упаковка "деревенского" масла в "Магните": уловка, на которую я сам попался

Представьте себе: стою я у холодильника, размышляя о насущном – о масле для утренних бутербродов. И тут мой взгляд падает на два варианта, расположившиеся бок о бок:

Бывало ли у вас такое, что в магазине, поддавшись импульсу, берете совсем не то, что планировали? Со мной это случилось на днях в "Магните", и теперь я хочу поделиться этим опытом, чтобы уберечь вас от подобной ошибки.

Мозг моментально выдает: "Эврика! Нашел! Жирность та же, а цена – почти на треть ниже! Надо брать!". И вот, ухватив "Деревенские мотивы" и для сравнения – масло собственной марки "Магнита", я, довольный своей "выгодной" покупкой, отправляюсь на кассу.

Уже дома, за чашкой чая, я решил внимательнее изучить свой трофей. И тут меня ждало пренеприятное открытие.

Первым тревожным звоночком стала сама упаковка. Обратите внимание: на "Деревенских мотивах" пастушок в лаптях стоит прямо на том самом продукте, который рекламирует! Согласитесь, ни один производитель качественного масла не опустится до такой "дискредитации". Это был первый, но увы, проигнорированный мною сигнал.

Но главный подвох крылся в составе. Крупными буквами на упаковке было указано: "Произведено СТО (спред растительно-сливочный)". А первым пунктом в списке ингредиентов красовался "заменитель молочного жира".

Вот оно что! "СТО" вместо "ГОСТ" и гордое слово "спред" – вот ключевые слова! Я купил не масло, а растительно-сливочный спред – продукт, в котором часть молочного жира заменена дешевым растительным жиром, чаще всего – пальмовым.

Чек – зеркало истины: как система не обманывает, а мы обманываемся сами

Финальным гвоздем в крышку моей иллюзии стал чек. В нем черным по белому было указано:

Магнит, Масло Крестьянское – 83,99 руб.

Деревенские мотивы, Продукт растительно-сливочный – 56,29 руб.

Кассир пробила именно "продукт растительно-сливочный". Система не обманывает. Обманываем себя мы сами, когда невнимательно читаем то, что написано на упаковке прямо у нас под носом.

Мои правила выживания в "молочном" отделе: как не попасть впросак

Чтобы не повторять мою ошибку, я выработал для себя несколько простых правил:

Забудьте про деревенскую романтику. Коровы, пастушки и заливные луга на упаковке – это всего лишь ловкий маркетинговый ход, который не имеет ничего общего с качеством продукта внутри. Ищите ключевые слова. Не цена, не картинка, а именно официальное название продукта. Увидели "спред", "мягкое масло", "продукт растительно-сливочный", "смесь" – скорее всего, это не чистое сливочное масло. Состав – ваше все! Смотрите на список ингредиентов в первую очередь. Что стоит на первом месте – того в продукте больше всего. "Заменитель молочного жира", "растительные масла", "смесь растительных и молочных жиров" – смело кладите упаковку обратно на полку. Обращайте внимание на нормативный документ. На настоящем масле должно быть указано: ГОСТ Р 52969-2008 или ГОСТ 32261-2013. А вот СТО или ТУ чаще всего свидетельствуют о том, что перед вами – спред или смесь. Не верьте чудесам. Качественное сливочное масло не может стоить копейки. Если цена пачки ниже 70-80 рублей (в зависимости от региона), то с большой вероятностью это – спред.

Экспертное мнение: взгляд со стороны

"Ситуация типичная: покупатель фиксирует визуальные ключи (похожая упаковка, одинаковая жирность) и игнорирует текстовую информацию, которая по закону обязана доносить правду. Надпись "спред“ на лицевой стороне – это не обман, а обязанность производителя.

Проблема кроется в когнитивной перегрузке покупателя у полки. Вывод прост: всегда читайте не цену и жирность, а категорию продукта и первый ингредиент в составе. Это займет всего три секунды, но сэкономит и деньги, и нервы", – комментирует Роман Гайдашов, эксперт по защите прав потребителей и качеству товаров.

Надеюсь, мой печальный опыт поможет вам сделать правильный выбор в магазине и не дать себя обмануть! Будьте внимательны и читайте этикетки – это ваш щит и меч в борьбе за качество и деньги.

