Еду в поезде из Крыма в Питер. Не поделили место для багажа. Странное поведение соседки сверху

Путешествие в поезде – это как параллельная жизнь, где на пару дней выпадаешь из привычной рутины. Оказываешься в замкнутом пространстве с калейдоскопом незнакомцев, у каждого из которых – свой неповторимый жизненный узор. Это такая мини-модель общества на колесах.

После того, как небо для крымских рейсов закрылось, я обрела новую любовь – железную дорогу, и за пару лет поездки на поездах превратились в мою личную традицию.

Обожаю эту неспешность, эту возможность отоспаться на месяц вперёд. А сколько случайно подслушанных историй оседает в копилке памяти! Разговоры о любви, о потерях, о далеких мечтах — целый театр человеческих судеб.

И конечно, этот завораживающий кинозал за окном: поля сменяются лесами, города — деревнями, а солнце рисует на горизонте невероятные картины. Всё это под мерный стук колёс создаёт неповторимую атмосферу.

Сейчас я держу путь из Крыма в Санкт-Петербург. Билет удалось "урвать" заранее, но с хитроумной пересадкой. Правда, пересадка заключается лишь в перемене полки в одном и том же вагоне. "Гениально!", - подумала я.

Дело в том, что в Крыму сейчас в самом разгаре бархатный сезон, пик туризма. Осенью полуостров переживает второе рождение. Купить билет на поезд из Крыма в начале октября – задача, сравнимая с поиском сокровищ. Именно в этот период отдыхающие возвращаются домой, создавая ажиотаж на железнодорожных направлениях. Поэтому билет был мной приобретен еще в середине сентября, и в наличии оставались только верхние полки и боковые места.

Однако не все пассажиры едут до конечного пункта назначения. Многие покидают поезд в Ростове-на-Дону. И тут меня посетила идея: а что, если до Ростова проехать на "галёрке", а затем спуститься в "партер"? В итоге я умудрилась приобрести два билета в одном вагоне: 12-е место до Ростова и 9-е место из Ростова в Питер. Общая стоимость составила 7034 рубля. По отдельности вышло бы значительно дороже. Небольшой лайфхак для экономных путешественников.

Рядом со мной на нижних полках расположились две пожилые дамы, которые практически сразу погрузились в объятия Морфея. Они подсели в Севастополе. Стало понятно, что ужина и чая мне сегодня не видать, разве что в мечтах. Хотя, согласно новым правилам, пассажир с нижней полки обязан предоставить место у столика верхнему попутчику для трапезы. Закон суров, но это закон, как говорится.

Время было 19:30. На ужин отводится полчаса с 19:00 до 21:00.

Меня грела мысль о том, что на следующий день нижняя полка будет моей безраздельной территорией.

Рано утром я перебралась на заветную нижнюю полку. В Ростове надо мной поселилась девушка, которая совершенно не утруждала себя вежливостью. Она просто усаживалась на мою "кровать" и ела. Иногда медитировала прямо между нижними полками. А однажды забралась на стол босыми ногами, чтобы достать вещи с верхней полки. Правда, под ноги постелила полотенце, что хоть как-то сглаживало ситуацию.

Я обычно не против того, чтобы попутчики пользовались моей нижней полкой за столиком, но в пределах разумного. Но эта девушка однажды уселась на простынь к пожилой соседке напротив. Там же и медитировала. У каждого свои тараканы в голове, наверное.

Мой сосед сверху, философски взглянув на мир, сказал: "Эта девушка на столе – еще одна изюминка плацкарта. Видно, что она бывалая путешественница, "собаку съела" на таких поездках. Ничего не стесняется, что хочет, то и делает".

В целом вагон был на удивление спокойным, если не считать небольшого конфликта между попутчицами. Две дамы повздорили из-за места для багажа под нижней полкой. Классика жанра.

Девушка с верхней полки решила занять не только место над собой, но и внизу. "Запихивайте свои чемоданы куда угодно, только не под мою полку! Здесь будут лежать мои вещи!", – категорично заявила она. Несколько минут они выясняли отношения, но в итоге здравый смысл восторжествовал, и спор разрешился в пользу пассажирки с нижней полки.

Сам вагон оказался вполне современным. У каждой полки есть свой светильник и розетка. Современные технологии дошли и до плацкарта.

В конце вагона – два биотуалета, которые не закрываются даже во время остановок. Это очень удобно.

Есть титан с горячей водой, так что чай можно пить в любое время.

В поезде работает неплохой вагон-ресторан, но это уже отдельная история.

В целом поездка прошла неплохо. Все эти попутчики создавали удивительную атмосферу.

А может, я слишком строга к ней и в её поведении ничего криминального нет? Это вопрос, на который у меня нет однозначного ответа.

Экспертная оценка: "Плацкартный вагон – это микрокосм, где сталкиваются разные социальные слои, характеры и жизненные философии. Опыт автора – типичный пример такого путешествия. Важно помнить о взаимном уважении и терпимости, но в то же время уметь отстаивать свои права. Компромиссы и позитивный настрой помогают сделать даже самую долгую поездку приятной и запоминающейся".

