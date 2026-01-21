Слетала с подругой в Питер на два дня: зареклась, что больше не вернется никогда

Петербург, этот северный rival Парижа и Амстердама, всегда казался мне достойным восхищения. Я была уверена, подруга просто не сможет не влюбиться в его мистическое обаяние. Но реальность оказалась далека от моих радужных прогнозов. Итогом стал её досрочный и, чего греха таить, спешный отъезд.

Неделю назад спонтанное "а давай!" с подругой обернулось мини-путешествием в Санкт-Петербург. Для меня, очарованного этим городом не единожды, поездка стала возвращением к старым друзьям, к его знакомым площадям и набережным, виденным во все времена года, кроме жаркого лета. А для подруги, искушенной европейскими вояжами, но практически незнакомой с российскими просторами, – прыжком в неизведанное, полным надежд на яркие впечатления.

Решив сэкономить, мы отказались от привычного отеля в пользу апартаментов. Увы, выбор оказался тем ещё приключением. (Если вам интересно, я потом покажу это "чудо" в самом центре за 3500 рублей в сутки – анти-рекомендация!). Едва переступив порог, подруга обрушила на меня шквал критики.

"Мы здесь жить будем? Серьезно? И это столько стоит? Да этому номеру красная цена – 500 рублей!" – негодовала она.

Мне пришлось объяснять, что Россия – не совсем Европа, и здесь действуют свои экономические законы. Если в европейских столицах за 45-50 евро можно найти вполне приличный номер, то здесь картина иная. Хочешь европейский уровень – готовь бюджет от 7000 рублей за ночь. Питер – популярный туристический центр, поэтому дешевизны ждать не стоит даже россиянам.

Я надеялась, что прогулка по городу развеет её уныние. Лично мне место ночлега было не принципиально, ведь я приехала наслаждаться любимым городом. Однако и тут меня ждала неудача.

Вышли мы на Невский проспект, главную артерию города, и что вы думаете? Подруга спрашивает: "Лен, ну что, долго ещё идти? Когда мы уже в центре будем? Я хочу красоты, которую ты обещала".

Я просто потеряла дар речи! Да мы же уже на одной из самых красивых улиц страны! Хотелось сквозь землю провалиться.

Пришлось выяснять, что конкретно её не устраивает. Оказалось, она просто не способна разглядеть красоту сквозь плотную толпу людей. И в этом была доля правды – народу было невероятно много. Я, признаться, раньше не видела в Питере такого туристического "муравейника".

Основная претензия подруги сводилась к тому, что она видит только чужие спины и затылки. Никакой эстетики.

Поняв, что пешие прогулки по Невскому нам противопоказаны, я предложила пообедать. Вдруг вкусная еда изменит ситуацию к лучшему. Еда понравилась всем, тут не поспоришь, но цены снова вызвали бурю негодования – завтрак обошёлся в 2000 рублей на двоих. Дороговато, чего уж там.

Решив не тратить отпуск на развлечение вечно недовольного человека, я купила себе билет на водную прогулку по Неве. Подруга последовала за мной, и мы отправились в плавание.

Ну посмотрите на эти кадры! Меня лично они приводят в восторг! А подругу укачало, ей чуть ли не поплохело прямо в лодке. Еле сдержалась. Мне оставалось лишь сдерживать смех и грех, нужно же было потерпеть еще один день с ней рядом.

На следующее утро мы запланировали поездку в Петергоф – жемчужину России. Узнав цены на билеты, подруга окрестила Питер "не городом, а сплошным разорением"! Самый скромный вариант экскурсии – 2500 рублей с человека, обед – ещё минимум 1000.

"Чтобы путешествовать по России, нужно зарабатывать как в Европе, не меньше 3500 евро. Тогда и возмущаться не придётся, любой российский Петербург будет по карману", – едко заметила подруга.

К сожалению, в её словах была доля горькой правды. Есть над чем задуматься.

Я понимала, что впереди еще разводные мосты и ужин. Итого – около 10 тысяч рублей в сутки на человека. Может, я слишком строга к ней? Думаю, ее поведение вполне можно объяснить.

В общем, на разводные мосты я поехала одна, чтобы хоть себе не портить вечер. Не стала уговаривать подругу. Когда я скинула ей видео происходящего, она впервые за все время пришла в восторг и признала, что это потрясающее зрелище. Да ещё и совершенно бесплатное.

В аэропорту подруга призналась, что путешествие ей категорически не понравилось. Город красивый, но слишком много людей – невозможно расслабиться. Еда вкусная, рестораны отличные, но цены кусаются – как в Европе. На один обед уходит не меньше 2000 рублей, а ведь нужно ещё завтракать и ужинать.

В итоге она, можно сказать, бежала из Питера без оглядки, заявив, что больше сюда не вернётся никогда.

"Буду ждать открытия Европы, чем тратить такие деньги на отпуск в родной стране", – резюмировала она.

Экспертный взгляд на ситуацию: Эта история – наглядная иллюстрация того, как важны реалистичные ожидания при планировании путешествий. Необходимо учитывать особенности ценообразования в разных регионах и странах, а также быть готовым к неожиданностям вроде обилия туристов. Психологи советуют заранее проговаривать с попутчиками бюджет и цели поездки, чтобы избежать разочарований и конфликтов. Не лишним будет оценить свои предпочтения в отдыхе – любовь к шумным местам или потребность в тишине и уединении. В данном случае недовольство подруги возникло из-за несоответствия её представлений о цене и качестве услуг в России, а также из-за неготовности воспринимать Петербург как уникальный город, а не как "замену" европейским столицам.

