Забудьте о ламинате! Найден "неубиваемый" и недорогой пол: превосходит паркет и даже линолеум

Создано в Шедевруме

Начиная ремонт, россияне оказываются перед дилеммой: выбор напольного покрытия превращается в сложное уравнение со множеством неизвестных. Современный рынок напоминает бурный океан, предлагая калейдоскоп вариантов, отличающихся дизайном, методами укладки, долговечностью, ценой и другими важными параметрами, словно созвездие различных миров. Более того, для каждой комнаты требуются свои, особенные решения: уровень влажности диктует правила, предполагаемая нагрузка испытывает на прочность, типы загрязнений предъявляют свои требования, а безопасность и комфорт становятся главными ценностями. Несмотря на это многообразие, ламинат, словно верный спутник, остается самым распространенным напольным покрытием на протяжении многих лет. Однако, в связи с ощутимым скачком цен на ламинат, авторы популярного "Блога строителя" решили отправиться на поиски более надежного и долговечного варианта, который бы не нанес сокрушительный удар по бюджету, словно рыцари, отправившиеся на поиски Святого Грааля.

"Мы решили, что наши полы должны быть покрыты чем-то "неубиваемым", словно броней, - делятся авторы "Блога строителя". - Обычный ламинат взлетел в цене, словно ракета, а его качество, к сожалению, осталось прежним, словно время остановилось. К нашему удивлению, стоимость кварцевого ламината осталась практически прежней, словно островок стабильности в бушующем море. Именно он и стал нашим спасением".