Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Забудьте о ламинате! Найден "неубиваемый" и недорогой пол: превосходит паркет и даже линолеум

Забудьте о ламинате! Найден "неубиваемый" и недорогой пол: превосходит паркет и даже линолеумСоздано в Шедевруме

Начиная ремонт, россияне оказываются перед дилеммой: выбор напольного покрытия превращается в сложное уравнение со множеством неизвестных. Современный рынок напоминает бурный океан, предлагая калейдоскоп вариантов, отличающихся дизайном, методами укладки, долговечностью, ценой и другими важными параметрами, словно созвездие различных миров. Более того, для каждой комнаты требуются свои, особенные решения: уровень влажности диктует правила, предполагаемая нагрузка испытывает на прочность, типы загрязнений предъявляют свои требования, а безопасность и комфорт становятся главными ценностями.

Несмотря на это многообразие, ламинат, словно верный спутник, остается самым распространенным напольным покрытием на протяжении многих лет. Однако, в связи с ощутимым скачком цен на ламинат, авторы популярного "Блога строителя" решили отправиться на поиски более надежного и долговечного варианта, который бы не нанес сокрушительный удар по бюджету, словно рыцари, отправившиеся на поиски Святого Грааля.

"Мы решили, что наши полы должны быть покрыты чем-то "неубиваемым", словно броней, - делятся авторы "Блога строителя". - Обычный ламинат взлетел в цене, словно ракета, а его качество, к сожалению, осталось прежним, словно время остановилось. К нашему удивлению, стоимость кварцевого ламината осталась практически прежней, словно островок стабильности в бушующем море. Именно он и стал нашим спасением".

Блогеры провели кропотливое исследование, словно ученые, изучающие древние свитки, и обнаружили, что по своим техническим характеристикам кварцевый ламинат во много раз превосходит обычный, словно супергерой, наделенный невероятной силой. Он предстал как одно из самых красивых, долговечных и экологичных напольных покрытий нового поколения, словно воплощение мечты о совершенном поле.

Главные преимущества кварцевого ламината, словно его суперспособности:

Непревзойденная износостойкость: Кварцевый ламинат, словно закаленный в бою, выдерживает интенсивное использование и сохраняет безупречный вид на долгие годы. Абсолютная водостойкость: Не боится влаги, словно рыба в воде, что позволяет использовать его в ванных комнатах, кухнях и других помещениях, где влажность становится проблемой. Исключительная прочность: Устойчив к любым механическим повреждениям, таким как царапины, удары и сколы, словно непробиваемый щит. Безграничный выбор дизайнов: Представлен в огромном разнообразии цветов, текстур и рисунков, искусно имитирующих дерево, камень и другие материалы, словно художник, создающий шедевр. Легкая и быстрая укладка: Быстро укладывается благодаря удобной замковой системе, словно детали конструктора, идеально соединяющиеся друг с другом. Эффективное поглощение звука: Снижает уровень шума при ходьбе, создавая уютную атмосферу в доме, словно тихая гавань. Совместимость с теплым полом: Идеально подходит для любых систем подогрева пола, словно созданы друг для друга.

Авторы блога делятся секретом: кварцвиниловый ламинат можно без опасений мыть, используя бытовую химию, словно очищая сокровище от пыли. Он приятный на ощупь, теплый и комфортный при ходьбе, словно мягкий ковер под ногами. А его невероятная водостойкость позволяет укладывать его даже на дно бассейна, словно создавая подводный мир!

Важно знать: Кварцвиниловый ламинат отличается внушительной допустимой площадью укладки – до 200 квадратных метров без компенсационных швов, словно бескрайнее поле для творчества. В отличие от обычного ламината, он не содержит вредных веществ и не выделяет их в процессе эксплуатации, что делает его абсолютно безопасным для жилых помещений, словно глоток свежего воздуха.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+