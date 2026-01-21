9 слов русского языка, которые начинаются с Ы: спорный вопрос
- 20:07 21 января
- Иван Скоробогатов
Отпраздновав рождение буквы "Ё", мы погружаемся в вихрь новых торжеств – 2 февраля, день буквы "Ы", словно скромный, но значимый повод для размышлений. Это исключительная возможность поразмыслить о самой таинственной и необычной букве в русской азбуке, словно о черном ящике, полном загадок.
"Ы" – словно одинокий странник, затерянный в песках времени, не имеющий прямых аналогов в алфавите, подарившем нам большую часть символов, словно редкий артефакт, не имеющий себе подобных. Она начисто отсутствует в древних текстах кириллицы, словно призрак, не оставивший следов, не несла числового значения, словно лишенная материальной ценности, и долгое время не имела четкого начертания, словно ее образ постоянно ускользал. Вплоть до XIV века ее записывали как причудливое сочетание "Ь" (ерь) или "Ъ" (ер) с яркой буквой "I" (И), величая такое сочетание гордым именем "еры", словно таинственную формулу заклинания.
В чарующих лабиринтах русской фонологии существуют две авторитетные школы, словно два соперничающих клана – московская и ленинградская, с диаметрально противоположными взглядами на роль и подлинную природу буквы "Ы", словно вечные оппоненты, ведущие бесконечный спор. Московская школа убежденно считает "Ы" лишь вариантом звучания [И], словно эхом, повторяющим основной звук, утверждая, что слова не имеют права начинаться с этой буквы, словно ей заказан вход в начало, поэтому в начале слова неизбежно должна стоять "И", словно привратник, охраняющий врата. "Ленинградцы" же, как истинные бунтари, усматривают в звуке [Ы] самостоятельную фонему, словно самодостаточную личность, находя редкие примеры слов, дерзко начинающихся на "Ы" и прочно закрепленных в языке, словно бросают вызов правилам. "Москвичи" парируют, словно наносят ответный удар, что это, как правило, лишь имена собственные, словно исключения, подтверждающие правило
