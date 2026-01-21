Отпраздновав рождение буквы "Ё", мы погружаемся в вихрь новых торжеств – 2 февраля, день буквы "Ы", словно скромный, но значимый повод для размышлений. Это исключительная возможность поразмыслить о самой таинственной и необычной букве в русской азбуке, словно о черном ящике, полном загадок.

"Ы" – словно одинокий странник, затерянный в песках времени, не имеющий прямых аналогов в алфавите, подарившем нам большую часть символов, словно редкий артефакт, не имеющий себе подобных. Она начисто отсутствует в древних текстах кириллицы, словно призрак, не оставивший следов, не несла числового значения, словно лишенная материальной ценности, и долгое время не имела четкого начертания, словно ее образ постоянно ускользал. Вплоть до XIV века ее записывали как причудливое сочетание "Ь" (ерь) или "Ъ" (ер) с яркой буквой "I" (И), величая такое сочетание гордым именем "еры", словно таинственную формулу заклинания.