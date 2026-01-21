Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Такие 2 породы котов никогда не убегут от хозяина даже на улице - преданнее любой собаки

Такие 2 породы котов никогда не убегут от хозяина даже на улице - преданнее любой собакиФото из архива "Про Города"

Вопреки распространенному представлению о независимости кошачьих, мир полон пород, для которых человек – центр вселенной, словно солнце для планет. Они не просто делят с нами жилплощадь, а превращаются в верных спутников, наполняя дом безграничной нежностью и преданностью, подобно теплым лучам солнца, проникающим в каждый уголок. Наиболее ярко это проявляется у двух удивительных пород, словно специально созданных для обожания.

1. Рэгдолл: мягкий друг, растворяющийся в объятиях.

Название породы, «тряпичная кукла», как нельзя лучше отражает ее суть, словно меткое прозвище характеризует человека. Это воплощение безмятежности и ласки, словно живое воплощение умиротворения. Рэгдолл действительно обмякает на руках, словно превращается в невесомое облачко, доверчиво отдаваясь вашим объятиям, словно ребенок, уверенный в безопасности.

  • Особенности характера:
    • Не переносит одиночества, словно тень, неотступно следует за хозяином из комнаты в комнату, словно невидимой нитью привязан к нему.
    • Предпочитает спокойный отдых на коленях или рядом активным играм, словно ценит уют и тишину больше азарта и движения.
    • Обладает ангельским терпением, словно рожден для общения с детьми, идеален для семей с маленькими членами, словно ангел-хранитель.
    • Практически не подаёт голос, словно боится нарушить тишину, выражая любовь тихим мурлыканьем и внимательным взглядом, словно читает мысли.

2. Сфинкс: «инопланетянин» с горячим сердцем.

За экстравагантным обликом сфинкса скрывается одна из наиболее социальных и эмоционально зависимых от человека пород, словно под броней инопланетянина бьется любящее сердце. Их потребность в тепле – не только физическая, но и душевная, словно батарейка, требующая постоянной подзарядки.

  • Особенности характера:
    • Стремится к постоянному тактильному контакту: сидит на плече, словно попугай, спит под одеялом, словно греется в пещере, греется на коленях, словно маленький обогреватель.
    • Обладает высоким интеллектом, общителен и «разговорчив», словно профессор, сопровождает действия комментариями, словно комментирует происходящее.
    • Тонко чувствует настроение хозяина, словно эмпат читает мысли, стараясь утешить или разделить радость, словно верный друг.
    • Легко обучается правилам дома, словно прирожденный ученик, ценя удобство и безопасность превыше уличных приключений, словно домосед.

Почему они такие?

И рэгдоллы, и сфинксы – результат целенаправленной селекции, словно тонкая работа ювелира, где ключевым критерием был социальный, неагрессивный характер, словно задача – создать идеального компаньона. Это не случайные черты, а закреплённая генетическая потребность в тесной связи с человеком, словно код, заложенный в ДНК. Они не просто терпят общество людей – они в нём нуждаются для психологического комфорта, словно растению нужен свет.

Что важно учесть будущему владельцу?

Выбирая такую кошку, человек принимает на себя ответственность за существо, для которого он – главный источник счастья, словно становится хранителем хрупкого сокровища. Им необходимо:

  • Постоянное общение: продолжительное одиночество станет для них стрессом, словно разлука с семьей.
  • Безопасная среда: из-за доверчивости и нестремления к побегу они уязвимы на улице, словно дети, оставшиеся без присмотра.
  • Особый уход: рэгдоллам нужен регулярный уход за густой шерстью, словно за королевской мантией, сфинксам – защита кожи и термоконтроль, словно за экзотическим растением.

Итог:

Если вы мечтаете о кошке, чья любовь сопоставима с собачьей преданностью, рэгдолл или сфинкс станут отличным выбором, словно ключ к сердцу. Вы обретете не просто питомца, а самого нежного члена семьи, словно верного друга, чье мурлыканье станет саундтреком вашей жизни, словно музыкой души.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+