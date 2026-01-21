Медленный Wi-Fi? Проверьте эту одну галочку в настройках, которая все портит

Чтобы вернуть адаптеру былую прыть, заставьте его работать на полную мощность. Скорость и стабильность соединения восстановятся, словно вы подключили новый, мощный роутер, готовый удовлетворять все ваши цифровые потребности.

Ноутбук переходит в режим экономии энергии, и Wi-Fi адаптер начинает приглушать свою активность, словно уставший бегун сбавляет темп. Это приводит к ослаблению сигнала, из-за чего интернет ведет себя непредсказуемо: то исчезает вовсе, то едва справляется с базовыми задачами, подобно черепахе, ползущей по скоростному шоссе.

Настройка энергосбережения, словно тщательно охраняемый секрет, спрятана в системных параметрах Windows. Она принуждает Wi-Fi адаптер к снижению активности, жертвуя скоростью ради продления времени автономной работы, подобно тому, как спортсмен экономит силы на длинной дистанции.

Найдите эту опцию в диспетчере устройств и деактивируйте ее. Ваш интернет воспрянет духом, перестав прерываться в самый неподходящий момент, словно обретет крылья и взлетит ввысь.

Как отключить одним мановением руки

Откройте диспетчер устройств с помощью комбинации клавиш Win и X, словно открываете дверь в мир системных настроек. В разделе сетевых адаптеров отыщите опцию, отвечающую за экономию энергии, и снимите с нее галочку, словно снимаете оковы, сковывающие скорость вашего интернета.

Нажмите кнопку подтверждения, чтобы закрепить изменения. Wi-Fi мгновенно станет шустрым и отзывчивым, без раздражающих скачков и задержек, словно получил мощный импульс энергии.

Зачем мириться с тормозами в сети

Медленный Wi-Fi способен испортить рабочий процесс, сорвать игровую сессию и даже превратить просмотр фильма в мучительное ожидание загрузки, словно перечеркивает все удовольствия цифровой эпохи. Одна единственная галочка в настройках решает, будет ли ваш интернет летать, словно современный истребитель, или плестись в хвосте событий, словно архаичный дилижанс.

Не откладывайте решение в долгий ящик, чтобы не тратить нервы на бесконечные обрывы связи. Пара простых кликов вернет вам быстрый и надежный Wi-Fi, словно подарит новый билет в мир безграничных цифровых возможностей.

