Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Как правильно хранить колбасу в холодильнике - об этом обязана знать каждая хозяйка

Как правильно хранить колбасу в холодильнике - об этом обязана знать каждая хозяйкаФото из архива "Про Города"

Колбаса – гастрономический деликатес, требующий деликатного обращения. Даже самая изысканная и дорогая разновидность может утратить свой шарм и вкус под гнетом неправильного хранения. Источник проблемы часто кроется не в качестве продукта, а в неподходящих условиях.

Колбаса, словно изысканный наряд, нуждается в "правильной одежде". Забудьте о полиэтиленовых пакетах и заводской упаковке, ведь как только продукт сходит с конвейера, ему требуется особая атмосфера. Полиэтилен создает эффект парника, подобно душному помещению без вентиляции, ускоряя порчу продукта. Это все равно, что надеть на себя непромокаемый плащ в самый знойный день.

Идеальным решением станет обертка из пергаментной бумаги или пищевой фольги, словно сшитый на заказ костюм. Эти материалы позволяют колбасе "дышать", оберегают от пересыхания и впитывания посторонних запахов, сохраняя ее первозданный вид, как сокровище в надежной шкатулке.

Колбасе требуется "VIP-зона" в холодильнике, подобно особому месту в театре. Дверца холодильника не годится, ведь постоянные температурные колебания при открывании наносят вред. Лучше определить колбасу в основной отсек, ближе к задней стенке, где царит стабильный холод, словно в тихом погребе с идеальным микроклиматом.

Каждый вид колбасы, словно представитель разных культур, требует индивидуального подхода:

  • Вареная и варено-копченая колбаса: Эти сорта, словно нежные создания, нуждаются в герметичной упаковке и хранении при низкой температуре (от 0 до +4°C). Нарезанная колбаса сохраняет свежесть всего 3-4 дня, подобно увядающему цветку, требующему особого ухода.

  • Сырокопченая и сыровяленая колбаса: Эти "аристократы" колбасного мира, подобно выдержанному вину, не терпят влагу и герметичность. Оберните их в хлопчатобумажную или пергаментную бумагу и поместите в прохладное и сухое место. В таких условиях они могут радовать своим вкусом неделями, как старинные книги, с годами набирающие ценность.

Существуют нестандартные приемы "скорой помощи" для колбасы, словно методы народной медицины, позволяющие продлить ее свежесть на короткий срок. Один из таких - быстро окунуть кусок колбасы в молоко, словно в эликсир жизни, а затем обернуть в пергаментную бумагу. Молоко помогает сохранить влагу, но этот способ подойдет лишь для кратковременного хранения (1-2 дня).

Вакуумные контейнеры и пакеты – эффективные средства для увеличения срока годности колбасы, словно современные технологии, приходящие на помощь. Однако помните, что в полном вакууме продукт может потерять сочность. В качестве альтернативы можно использовать обычный контейнер, поместив в него кусочек сахара-рафинада, словно секретный ингредиент. Сахар поглощает излишнюю влагу, сохраняя колбасу свежей и аппетитной, как опытный доктор, назначающий правильное лечение.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+