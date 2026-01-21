Не варю свеклу часами — хватает 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом

Забудьте о многочасовой варке свеклы, наполняющей дом терпким ароматом! Существует способ приготовить этот корнеплод всего за четверть часа, сохранив при этом его вкус и пользу. Это как если бы вы нашли секретный код к быстрому приготовлению борща или винегрета!

Первый шаг к скорости — тщательная подготовка. Возьмите свеклу в руки и, словно художника, бережно очистите ее от верхнего слоя кожицы при помощи губки. Не стремитесь снять слишком много, достаточно лишь убрать видимые загрязнения. Свекольный сок должен остаться внутри, словно драгоценный рубин в шкатулке. Хвостик оставьте нетронутым, он сыграет свою роль.