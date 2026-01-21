1 столовая ложка — грязь и масляный налет из изюма уйдут в момент: умные хозяйки моют сухофрукты только так

Превратите сухофрукты из обычного перекуса в источник здоровья и удовольствия, но не торопитесь! Перед тем, как насладиться сладостью этих даров природы, уделите пару минут их правильной подготовке. Знаете ли вы, что простого ополаскивания кипятком недостаточно, чтобы смыть все то, что оседает на сухофруктах во время их долгого путешествия от сада до вашего стола? Представьте себе: сухофрукты, словно маленькие кочевники, пересекают границы и континенты, собирая на свой путь пыль дорог и следы производственных процессов. Многие производители, стремясь сохранить товарный вид продукта, используют диоксид серы (E220) – консервант, который, словно щит, оберегает сухофрукты от плесени и потемнения. И хотя в малых дозах он считается безопасным, для чувствительных людей диоксид серы может стать причиной головной боли или аллергической реакции.

Но не стоит отчаиваться! У нас есть секретное оружие, которое поможет превратить сухофрукты в идеально чистый и полезный продукт. Эксперты популярного телеграм-канала "Лайфхаки для ВСЕХ" делятся простым, но гениальным способом – пищевой содой! Этот доступный порошок, словно волшебная палочка, удаляет даже самые стойкие загрязнения и остатки химической обработки.