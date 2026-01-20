Подвох касс самообслуживания: что скрывают "Магнит", "Пятерочка" и "Перекресток"
- 23:35 20 января
- Иван Скоробогатов
Автоматические кассы стремительно захватывают супермаркеты, маня обещаниями быстрого и удобного шопинга. "Магнит", "Пятёрочка", "Перекрёсток" активно внедряют эти "умные" машины, но всё больше покупателей избегают их, предпочитая традиционные кассы с живыми кассирами. Почему? Дело не только в консерватизме; за маской удобства скрываются подводные камни, о которых важно знать каждому.
Самообслуживание – не всегда удобство: 5 причин, почему вы можете тратить время впустую
Забудьте о рекламных лозунгах! Кассы самообслуживания не всегда гарантируют скорость и комфорт. Вот с какими проблемами сталкиваются покупатели в "Магните", "Пятёрочке" и "Перекрёстке":
- Системный сбой – минус 20 минут жизни. Отсканировали почти всю тележку, как вдруг – "стоп!" – касса зависла. Консультанта не найти, и вы беспомощно ждете перезагрузки, чтобы начать всё сначала. Знакомо?
- Отмена товара – mission impossible. Передумали покупать "акционный" сыр? Забудьте о быстрой отмене! Без помощи сотрудника супермаркета вы не сможете удалить позицию из чека.
- Упрямый штрих-код. Система отказывается читать штрих-код на любимой шоколадке? Ручной ввод – утопия; вы снова зависите от консультанта и теряете время.
- Вечные взвешивания: квест "Загрустивший банан". Отдельное "удовольствие" – взвешивание фруктов и овощей. Код не подходит, весы сломались, касса требует подтверждения возраста для бананов!
- Оплата – полоса препятствий. Купюру не принимает, карта зависла, сбой в системе. Оплатить покупку на кассе самообслуживания сложнее, чем выиграть в лотерею.
Эти "мелочи" раздражают и сводят на нет главное преимущество – экономию времени. Кто же выигрывает на самом деле?
Секрет раскрыт: кто на самом деле экономит на кассах самообслуживания?
"Магнит", "Пятёрочка" и "Перекрёсток" внедряют кассы самообслуживания не из альтруизма. Главная цель – сократить расходы на персонал и увеличить прибыль:
- Меньше кассиров – больше прибыли. Один консультант следит за несколькими кассами самообслуживания, заменяя штат сотрудников. Экономия на зарплатах, налогах и социальных пакетах – колоссальная!
- Покупатель – бесплатный работник. Парадокс: сканируя товары, вы выполняете работу кассира бесплатно! Супермаркет получает прибыль, а вы – иллюзию экономии времени, которое тратите на решение технических проблем.
Осторожно: мошенничество! Зона риска
Бесконтрольность на кассах создает благоприятную среду для мошенничества. Нечестные покупатели делают вид, что оплатили товар, и уходят, оставляя его в зоне сканирования. Следующий покупатель рискует оплатить чужие покупки и потерять деньги.
Личный опыт: стоит ли игра свеч?
Иногда я использую кассы самообслуживания, если очередь к обычной кассе слишком длинная. Но если есть выбор, я всегда предпочту общение с кассиром. Ведь покупка продуктов – это не только обмен товара на деньги, но и человеческое взаимодействие.
Вывод: делайте осознанный выбор! Задумайтесь, прежде чем действовать
Кассы самообслуживания в "Магните", "Пятёрочке" и "Перекрёстке" – медаль с двумя сторонами. Они могут сэкономить время, но требуют внимательности и готовности к техническим сбоям. Зная о скрытых мотивах супермаркетов и возможных рисках, вы сможете сделать осознанный выбор: довериться бездушной машине или обратиться к живому человеку.
