Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Подвох касс самообслуживания: что скрывают "Магнит", "Пятерочка" и "Перекресток"

Подвох касс самообслуживания: что скрывают "Магнит", "Пятерочка" и "Перекресток"Фото из архива "Про Города"

Автоматические кассы стремительно захватывают супермаркеты, маня обещаниями быстрого и удобного шопинга. "Магнит", "Пятёрочка", "Перекрёсток" активно внедряют эти "умные" машины, но всё больше покупателей избегают их, предпочитая традиционные кассы с живыми кассирами. Почему? Дело не только в консерватизме; за маской удобства скрываются подводные камни, о которых важно знать каждому.

Самообслуживание – не всегда удобство: 5 причин, почему вы можете тратить время впустую

Забудьте о рекламных лозунгах! Кассы самообслуживания не всегда гарантируют скорость и комфорт. Вот с какими проблемами сталкиваются покупатели в "Магните", "Пятёрочке" и "Перекрёстке":

  1. Системный сбой – минус 20 минут жизни. Отсканировали почти всю тележку, как вдруг – "стоп!" – касса зависла. Консультанта не найти, и вы беспомощно ждете перезагрузки, чтобы начать всё сначала. Знакомо?
  2. Отмена товара – mission impossible. Передумали покупать "акционный" сыр? Забудьте о быстрой отмене! Без помощи сотрудника супермаркета вы не сможете удалить позицию из чека.
  3. Упрямый штрих-код. Система отказывается читать штрих-код на любимой шоколадке? Ручной ввод – утопия; вы снова зависите от консультанта и теряете время.
  4. Вечные взвешивания: квест "Загрустивший банан". Отдельное "удовольствие" – взвешивание фруктов и овощей. Код не подходит, весы сломались, касса требует подтверждения возраста для бананов!
  5. Оплата – полоса препятствий. Купюру не принимает, карта зависла, сбой в системе. Оплатить покупку на кассе самообслуживания сложнее, чем выиграть в лотерею.

Эти "мелочи" раздражают и сводят на нет главное преимущество – экономию времени. Кто же выигрывает на самом деле?

Секрет раскрыт: кто на самом деле экономит на кассах самообслуживания?

"Магнит", "Пятёрочка" и "Перекрёсток" внедряют кассы самообслуживания не из альтруизма. Главная цель – сократить расходы на персонал и увеличить прибыль:

  • Меньше кассиров – больше прибыли. Один консультант следит за несколькими кассами самообслуживания, заменяя штат сотрудников. Экономия на зарплатах, налогах и социальных пакетах – колоссальная!
  • Покупатель – бесплатный работник. Парадокс: сканируя товары, вы выполняете работу кассира бесплатно! Супермаркет получает прибыль, а вы – иллюзию экономии времени, которое тратите на решение технических проблем.

Осторожно: мошенничество! Зона риска

Бесконтрольность на кассах создает благоприятную среду для мошенничества. Нечестные покупатели делают вид, что оплатили товар, и уходят, оставляя его в зоне сканирования. Следующий покупатель рискует оплатить чужие покупки и потерять деньги.

Личный опыт: стоит ли игра свеч?

Иногда я использую кассы самообслуживания, если очередь к обычной кассе слишком длинная. Но если есть выбор, я всегда предпочту общение с кассиром. Ведь покупка продуктов – это не только обмен товара на деньги, но и человеческое взаимодействие.

Вывод: делайте осознанный выбор! Задумайтесь, прежде чем действовать

Кассы самообслуживания в "Магните", "Пятёрочке" и "Перекрёстке" – медаль с двумя сторонами. Они могут сэкономить время, но требуют внимательности и готовности к техническим сбоям. Зная о скрытых мотивах супермаркетов и возможных рисках, вы сможете сделать осознанный выбор: довериться бездушной машине или обратиться к живому человеку.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+