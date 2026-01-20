Новый "хитрый трюк" производителей сосисок: всего-то одно слово, а как всё меняется - и вкус, и состав

Фото из архива "Про Города"

Знакомая картина: бабушка с внуком у витрины с сосисками. Глаз мальчика выхватывает яркую упаковку "Сливочных" сосисок, с крупной надписью: "Нежный вкус с натуральными сливками ГОСТ". Заманчиво, правда? Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. А точнее, в маленькой звездочке рядом с аббревиатурой "ГОСТ". Звездочка: сигнал тревоги

В мире пищевой маркировки звездочка – это не случайный элемент дизайна, а юридически выверенный инструмент для обмана потребителя. Она связывает привлекательное утверждение с едва заметным примечанием, которое зачастую кардинально меняет смысл. В нашем случае звездочка указывает на то, что ГОСТ относится исключительно к одному ингредиенту – сухим сливкам.