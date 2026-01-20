Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Новый "хитрый трюк" производителей сосисок: всего-то одно слово, а как всё меняется - и вкус, и состав

Новый "хитрый трюк" производителей сосисок: всего-то одно слово, а как всё меняется - и вкус, и составФото из архива "Про Города"

Знакомая картина: бабушка с внуком у витрины с сосисками. Глаз мальчика выхватывает яркую упаковку "Сливочных" сосисок, с крупной надписью: "Нежный вкус с натуральными сливками ГОСТ". Заманчиво, правда? Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. А точнее, в маленькой звездочке рядом с аббревиатурой "ГОСТ".

Звездочка: сигнал тревоги

В мире пищевой маркировки звездочка – это не случайный элемент дизайна, а юридически выверенный инструмент для обмана потребителя. Она связывает привлекательное утверждение с едва заметным примечанием, которое зачастую кардинально меняет смысл. В нашем случае звездочка указывает на то, что ГОСТ относится исключительно к одному ингредиенту – сухим сливкам.

Что это значит? А то, что состав фарша, процентное содержание мяса и другие компоненты сосисок подчиняются другим стандартам, чаще всего – разработке самих производителей, известным как Технические Условия (ТУ). Получается, что броская надпись на упаковке обещает высокое качество, соответствующее государственным стандартам, а в реальности продукт может быть далек от идеала.

Как расшифровать этикетку и не попасться на удочку

Чтобы избежать разочарования и сделать осознанный выбор, необходимо научиться "читать" этикетки.

  1. Переворот упаковки: Самая важная информация скрывается на обратной стороне. Именно там следует искать фразу "Изготовлено по:". Она укажет на главный основополагающий документ, регламентирующий производство – ГОСТ или ТУ.
  2. Мясная категория: ключ к содержанию мяса: В мясных продуктах категория имеет первостепенное значение. Она обозначается буквами (А, Б, В) и отражает количество мяса в продукте. Например, категория "В" предполагает содержание мяса от 40% до 60%, в то время как категория "А" гарантирует максимальное содержание мясного сырья.
  3. Исследование состава: ингредиенты под микроскопом: Состав перечисляется в порядке убывания массовой доли. Если в начале списка вы видите "мясо птицы механической обвалки" и "свинина жилованная", а сливки скромно занимают последнее место, то становится очевидным, что именно преобладает в продукте. Наличие крахмала, растительного белка, регуляторов кислотности и усилителей вкуса также должно насторожить.
  4. Расшифровка сносок и звездочек: чтение между строк: Увидели звездочку? Не поленитесь найти соответствующее объяснение. Как правило, оно прячется в списке ингредиентов или в отдельном блоке с мелким шрифтом. Там и выяснится, что ГОСТу соответствует только один компонент продукта – сливки, специи или даже просто оболочка.

Осознанный выбор продуктов: полезные привычки

Перестаньте полагаться исключительно на привлекательность упаковки. Сформируйте полезные привычки, которые помогут вам делать осознанный выбор:

  • ГОСТ на обороте: гарантия соответствия: Предпочитайте продукты с ГОСТом, указанным непосредственно на обороте (например, ГОСТ 31640-2012 для сосисок). Это подтверждение того, что продукт соответствует установленным стандартам по содержанию мяса и составу.
  • Категория: выбирайте лучшее: Продукт категории "А" всегда предпочтительнее продукта категории "В".
  • Порядок ингредиентов: ключ к качеству: Чем ближе к началу списка находится мясо и чем меньше в составе искусственных добавок, тем выше качество продукта.
  • "Фермерский", "деревенский" и "традиционный": слова без доказательств: Не доверяйте словам "фермерский", "деревенский" и "традиционный", если они не подкреплены соответствующими сертификатами и доказательствами. Чаще всего это просто маркетинговые клише, не гарантирующие высокого качества.

История с сосисками наглядно демонстрирует, что красивая упаковка – лишь верхушка айсберга. Необходимо научиться читать мелкий шрифт и распознавать скрытый смысл за громкими обещаниями. Только так можно сделать правильный выбор и приобрести продукт, который не разочарует вас своим качеством и составом.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+