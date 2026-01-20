Мои лучшие котлеты, которые всегда берут еще: Очень подробный рецепт с граммами и щепотками

Эти котлеты обожает моя семья – дети, жена, да и я сам не могу устоять! Для тех, кто предпочитает точные граммы и щепотки, все пропорции приведу в конце.

Приветствую вас на моей "Домашней кухне"! С вами Алексей, и сегодня я поделюсь своим самым любимым рецептом котлет – рецептом, который выстрадан сотнями килограммов перекрученного фарша. Да, у каждого есть свой “самый лучший” рецепт, и я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции, а просто делюсь своим опытом.

На фотографиях и в рецепте я использую 500 граммов фарша. Это "Домашний" фарш, состоящий на 50% из говядины и на 50% из жирной свинины. Из этого количества получается 13 котлет – шесть полноценных порций. Ну а кто-то, возможно, захочет не две, а три котлеты! И скорее всего, этим "кто-то" будете вы 😉

Я разделил этот рецепт на две части. В первой, сегодняшней, – сам рецепт котлет, а в следующей публикации – рецепт потрясающего соуса к ним. Я решил разделить, потому что эти котлеты прекрасны и сами по себе, просто пожаренные на сковороде, без всякой духовки и соуса. Но с соусом, на мой взгляд, получается еще вкуснее!

Как готовить:

Самое важное в котлетах, как ни банально, – это качественный фарш. Чем лучше фарш – тем вкуснее котлеты. Но важна и текстура фарша. Если лук будет порезан крупными перьями, котлеты развалятся, а вкус будет не тот. Если же лук провернуть через мясорубку, котлеты могут горчить. Поэтому для лука есть золотое правило: он должен быть порезан максимально мелко. Чем мельче – тем лучше! Ориентируйтесь на фото или режьте еще мельче.

Чем тоньше нарезан лук, тем лучше!

Подготовив лук, приступаем к вымешиванию фарша. К фаршу добавляем вымоченный в воде (не в молоке!) батон без корок. Батон вымачиваем до состояния кашицы, слегка отжимаем от лишней влаги и добавляем к фаршу.

Туда же отправляем мелко нарезанный лук, молотый мускатный орех, молотый кориандр, соль и черный молотый перец. Важно, чтобы мускат и кориандр были именно молотыми, в виде порошка.

Добавляем все ингредиенты к фаршу.

Теперь самое главное – тщательно вымесить фарш, не забывая его отбивать. Отбивание – это когда вы собираете весь фарш в комок и с силой бросаете его на твердую поверхность (стол, миску). Отбивать нужно до тех пор, пока фарш не начнет распадаться на "нити", как на фото. Появление этих "нитей" говорит о том, что котлеты не развалятся при жарке. У меня на вымешивание уходит примерно 12-15 минут.

Фарш, распавшийся на "нити" и не липнущий к рукам – идеальная основа для котлет.

Теперь можно разогревать сковороду и формировать котлеты. Не делайте их слишком большими! Чем крупнее котлета, тем выше риск, что она развалится или треснет. Я формирую котлеты небольшого размера, зачерпывая фарш ложкой.

Из полкило фарша со всеми добавками получается достаточно котлет.

Сформируйте плотную котлету, хорошо прижимая фарш между ладонями, чтобы выпустить лишний воздух, а затем придайте ей форму "лепешки".

Чтобы котлеты не прилипали к разделочной доске или форме, используйте манную крупу. Она гораздо лучше муки, так как имеет более крупную текстуру. Мука – это порошок, а манка – ядрышки. Ядрышки горят медленнее, чем порошок, поэтому риск подгореть котлеты значительно снижается.

Когда масло на сковороде хорошо разогреется, выкладываем котлеты. Сразу же убавьте огонь до среднего.

Когда сковорода раскалилась и масло стало ОЧЕНЬ горячим – можно выкладывать котлеты. Высокая начальная температура нужна, чтобы котлеты не прилипли. Но готовим на среднем огне. Жарим по 2 минуты с каждой стороны, если планируете подавать с соусом, или по 3 минуты, если готовите просто на сковороде. Вот такие вкусные котлеты получаются! :)

Если вы готовите котлеты без соуса, то они уже готовы к подаче! Приправы в этом рецепте нужны, чтобы подчеркнуть вкус мяса, а не перебить его. Котлеты получаются восхитительными! Обязательно попробуйте приготовить!

Ингредиенты:

Вот из этих простых ингредиентов получаются великолепные котлеты!

Фарш "Домашний" (50% говядины, 50% жирной свинины) – 500 гр.

Репчатый лук – 1 маленькая луковица или ½ средней

Мякиш батона – ½ сухого батона без корок от объема фарша

Молотый кориандр – 2 щепотки

Молотый мускатный орех – 2 щепотки

Соль – 3 щепотки

Черный молотый перец – по вкусу

Экспертное уточнение:

Для придания котлетам еще большей сочности, попробуйте добавить в фарш немного тертого кабачка или тыквы, предварительно отжав лишнюю жидкость. Также, вместо батона, можно использовать картофельный крахмал, он поможет связать ингредиенты и сделает котлеты более нежными. Не бойтесь экспериментировать со специями, добавьте немного сушеного чеснока, паприки или итальянских трав для придания котлетам уникального аромата.

