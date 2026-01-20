Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Мои лучшие котлеты, которые всегда берут еще: Очень подробный рецепт с граммами и щепотками

Мои лучшие котлеты, которые всегда берут еще: Очень подробный рецепт с граммами и щепоткамиfreepik

Приветствую вас на моей "Домашней кухне"! С вами Алексей, и сегодня я поделюсь своим самым любимым рецептом котлет – рецептом, который выстрадан сотнями килограммов перекрученного фарша. Да, у каждого есть свой “самый лучший” рецепт, и я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции, а просто делюсь своим опытом.

Эти котлеты обожает моя семья – дети, жена, да и я сам не могу устоять! Для тех, кто предпочитает точные граммы и щепотки, все пропорции приведу в конце.

На фотографиях и в рецепте я использую 500 граммов фарша. Это "Домашний" фарш, состоящий на 50% из говядины и на 50% из жирной свинины. Из этого количества получается 13 котлет – шесть полноценных порций. Ну а кто-то, возможно, захочет не две, а три котлеты! И скорее всего, этим "кто-то" будете вы 😉

Итак, приступим к приготовлению этих невероятно вкусных котлет.

Я разделил этот рецепт на две части. В первой, сегодняшней, – сам рецепт котлет, а в следующей публикации – рецепт потрясающего соуса к ним. Я решил разделить, потому что эти котлеты прекрасны и сами по себе, просто пожаренные на сковороде, без всякой духовки и соуса. Но с соусом, на мой взгляд, получается еще вкуснее!

Большое спасибо за ваши лайки! Они очень помогают развитию канала.

Как готовить:

Самое важное в котлетах, как ни банально, – это качественный фарш. Чем лучше фарш – тем вкуснее котлеты. Но важна и текстура фарша. Если лук будет порезан крупными перьями, котлеты развалятся, а вкус будет не тот. Если же лук провернуть через мясорубку, котлеты могут горчить. Поэтому для лука есть золотое правило: он должен быть порезан максимально мелко. Чем мельче – тем лучше! Ориентируйтесь на фото или режьте еще мельче.

Чем тоньше нарезан лук, тем лучше!

Подготовив лук, приступаем к вымешиванию фарша. К фаршу добавляем вымоченный в воде (не в молоке!) батон без корок. Батон вымачиваем до состояния кашицы, слегка отжимаем от лишней влаги и добавляем к фаршу.

Туда же отправляем мелко нарезанный лук, молотый мускатный орех, молотый кориандр, соль и черный молотый перец. Важно, чтобы мускат и кориандр были именно молотыми, в виде порошка.

Добавляем все ингредиенты к фаршу.

Теперь самое главное – тщательно вымесить фарш, не забывая его отбивать. Отбивание – это когда вы собираете весь фарш в комок и с силой бросаете его на твердую поверхность (стол, миску). Отбивать нужно до тех пор, пока фарш не начнет распадаться на "нити", как на фото. Появление этих "нитей" говорит о том, что котлеты не развалятся при жарке. У меня на вымешивание уходит примерно 12-15 минут.

Фарш, распавшийся на "нити" и не липнущий к рукам – идеальная основа для котлет.

Теперь можно разогревать сковороду и формировать котлеты. Не делайте их слишком большими! Чем крупнее котлета, тем выше риск, что она развалится или треснет. Я формирую котлеты небольшого размера, зачерпывая фарш ложкой.

Из полкило фарша со всеми добавками получается достаточно котлет.

Сформируйте плотную котлету, хорошо прижимая фарш между ладонями, чтобы выпустить лишний воздух, а затем придайте ей форму "лепешки".

Чтобы котлеты не прилипали к разделочной доске или форме, используйте манную крупу. Она гораздо лучше муки, так как имеет более крупную текстуру. Мука – это порошок, а манка – ядрышки. Ядрышки горят медленнее, чем порошок, поэтому риск подгореть котлеты значительно снижается.

Когда масло на сковороде хорошо разогреется, выкладываем котлеты. Сразу же убавьте огонь до среднего.

Когда сковорода раскалилась и масло стало ОЧЕНЬ горячим – можно выкладывать котлеты. Высокая начальная температура нужна, чтобы котлеты не прилипли. Но готовим на среднем огне. Жарим по 2 минуты с каждой стороны, если планируете подавать с соусом, или по 3 минуты, если готовите просто на сковороде. Вот такие вкусные котлеты получаются! :)

Если вы готовите котлеты без соуса, то они уже готовы к подаче! Приправы в этом рецепте нужны, чтобы подчеркнуть вкус мяса, а не перебить его. Котлеты получаются восхитительными! Обязательно попробуйте приготовить!

Ингредиенты:

Вот из этих простых ингредиентов получаются великолепные котлеты!

  • Фарш "Домашний" (50% говядины, 50% жирной свинины) – 500 гр.
  • Репчатый лук – 1 маленькая луковица или ½ средней
  • Мякиш батона – ½ сухого батона без корок от объема фарша
  • Молотый кориандр – 2 щепотки
  • Молотый мускатный орех – 2 щепотки
  • Соль – 3 щепотки
  • Черный молотый перец – по вкусу

Экспертное уточнение:

Для придания котлетам еще большей сочности, попробуйте добавить в фарш немного тертого кабачка или тыквы, предварительно отжав лишнюю жидкость. Также, вместо батона, можно использовать картофельный крахмал, он поможет связать ингредиенты и сделает котлеты более нежными. Не бойтесь экспериментировать со специями, добавьте немного сушеного чеснока, паприки или итальянских трав для придания котлетам уникального аромата.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+