Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Как живут в Японии: особенность гигиены японских женщин, благодаря которым у них чистые туалеты, каких нет нигде в мире

Как живут в Японии: особенность гигиены японских женщин, благодаря которым у них чистые туалеты, каких нет нигде в миреФото из архива "Про Города"

При планировании путешествия в Японию, многие испытывают изумление, узнав о настоящем культе общественных туалетов. Здесь это не просто утилитарные помещения, а оазисы чистоты и инноваций, возникшие благодаря сплаву глубоких традиций и системного государственного подхода.

Практически на каждом углу в Японии вы обнаружите общественные туалеты, их легко найти по ясным иконкам и указателям. Бесплатные для всех, они шокируют своим безупречным состоянием.

Удивительно, но ключевым фактором поддержания этой чистоты является сознательность самих посетителей, особенно женщин.

Технологии и комфорт, вызывающие восхищение

Современные японские туалеты, особенно на вокзалах и в оживленных общественных местах, поражают воображение своим уровнем комфорта и передовыми технологиями. На крупных станциях метро вы обнаружите:

  • Сиденья с подогревом: Комфорт вне зависимости от времени года, как будто садишься в теплое кресло.
  • Функция биде: Гарантия гигиены на высочайшем уровне. Выбор режима обмыва, как настройка душа.
  • Система воспроизведения звуков: Успокаивающая музыка или шум льющейся воды, создающие атмосферу релаксации.
  • Детские сиденья: Удобство для родителей с маленькими детьми, словно миниатюрные троны для юных путешественников.
  • Небольшие унитазы в женских туалетах: Предназначены для мальчиков, сопровождающих мам.
  • Полный набор гигиенических принадлежностей: Мыло, антисептики, мягкая туалетная бумага – всегда в достатке и доступности. Туалетная бумага быстро растворяется в воде, что отвечает высоким экологическим стандартам. В кабинках отсутствуют мусорные корзины, ведь в Японии действует система раздельного сбора отходов.

Инструкция по поддержанию чистоты: личная ответственность каждого

Одним из главных открытий для туристов становится наличие подробной инструкции по уборке туалета до и после использования. Японские женщины тщательно протирают сиденье унитаза специальным дезинфицирующим средством, используя бумажную салфетку. Это не формальная рекомендация, а негласное правило, которому неукоснительно следуют все. Именно этот подход позволяет достичь невероятного уровня гигиены. Многих иностранцев поражает, насколько чистыми могут быть туалеты даже без постоянного обслуживающего персонала.

Культурные корни чистоты: уважение и ответственность

Такое трепетное отношение к чистоте объясняется высокой культурой ответственности и глубоким уважением к окружающим. Японцы, особенно женщины, стремятся не оставлять после себя следов беспорядка и боятся общественного порицания в случае нарушения правил. Это отражение глубоко укоренившихся традиций бережного отношения к общественному пространству.

Чистота как неотъемлемая часть образа жизни

Привычка поддерживать чистоту пронизывает и другие сферы общественной жизни. В кафе посетители часто используют влажные салфетки, чтобы протереть стол после себя. Эти правила поведения прививаются с малых лет и поддерживаются всей общественной системой.

В заключение:

Японская система поддержания чистоты в общественных местах – это яркий пример высокой культуры, сознательности и ответственности, которая поддерживается не только государственными программами, но и личной дисциплиной каждого жителя страны. Учреждение поста "министра по туалетам" – наглядное тому подтверждение. Эти высокие стандарты формируют комфортную и чистую среду, к которой стоит стремиться каждому. Знакомство с этим аспектом японской культуры — полезный и вдохновляющий опыт для любого туриста.

Экспертное уточнение:

Японская модель поддержания чистоты в общественных местах – это не только образец гигиены, но и воплощение глубинных культурных ценностей, таких как уважение к окружающим, личная ответственность и стремление к совершенству во всем. Путешествуя по Японии, уделите внимание тому, как даже такие простые вещи, как общественные туалеты, создают более комфортную и гармоничную среду для жизни и отдыха всех людей. Это пример того, как небольшие, но последовательные действия каждого члена общества способны привести к большим позитивным изменениям. Вдохновившись культом чистоты, попробуйте привнести его элементы в свою повседневную жизнь, делая мир вокруг немного лучше.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+