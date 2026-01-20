Кипячу туалетную бумагу — и угощение на 3 дня готово: оценили все соседи

Надоело делить квартиру с тараканами, мигрирующими из подъезда? Химические средства пугают аллергией, маленькими детьми или домашними питомцами? Не спешите отчаиваться! Блогеры и эксперты по домоводству делятся необычным и безопасным методом борьбы с этими непрошеными гостями — "отравой" из вареной туалетной бумаги.

Этот рецепт особенно ценен для тех, кто ищет альтернативу агрессивным инсектицидам, способным навредить здоровью домочадцев и экологии дома. Принцип действия прост: тараканов привлекает сладкий запах, они лакомятся приготовленной смесью и погибают из-за входящих в состав ингредиентов. Это как заманить врага сладкими речами, а потом незаметно его обезвредить.