Вытворяю 1 дедовский трюк с обувью — и не парюсь из-за гололеда, ни разу за зиму не поскользнулся
- 02:00 20 января
- Дмитрий Перцев
Зимние прогулки – это не всегда живописные пейзажи и морозный воздух. Гололед, коварные перепады температур и небрежно очищенные тротуары превращают обычную прогулку в полосу препятствий, чреватую падениями и травмами. Но не стоит отчаиваться. Соблюдение нескольких простых правил позволит встретить зиму во всеоружии и сохранить равновесие в любой ситуации.
1. Обувь – ваш фундамент безопасности
В гололед обувь играет ключевую роль. Она может стать как вашим союзником, так и предателем. Поэтому, совершая зимние покупки, будьте особенно внимательны:
- Безжалостно откажитесь от изящных сапожек на гладкой, скользкой подошве и высоких каблуков, какими бы привлекательными они ни казались. Это – прямой путь в травмпункт.
- Присмотритесь к зимней обуви с толстой рифленой подошвой, выполненной из микропористой резины. Важно, чтобы резина не "дубела" на морозе, сохраняя эластичность и сцепление. Представьте себе шины внедорожника, готового покорить бездорожье – примерно такой же эффект должен быть и у вашей подошвы.
- Чем глубже протектор, тем надежнее ваше сцепление со льдом. Ориентируйтесь на обувь с ярко выраженным рисунком, напоминающим протектор трактора.
2. Секреты "пингвиньей" походки
Изменение привычной походки – мощный инструмент, позволяющий существенно снизить риск падений. По данным исследований, правильная техника ходьбы уменьшает вероятность травм на 70%.
- Делайте мелкие, "шаркающие" шаги, стараясь не отрывать подошву от земли. Представьте, что вы скользите по льду на коньках, но делаете это максимально плавно и осторожно.
- Слегка согните колени и перенесите центр тяжести немного вперед. Такая поза позволит вам сохранять равновесие и амортизировать возможные скольжения.
- Держите руки свободными, не прячьте их в карманы. Руки – ваш естественный балансир, помогающий удержаться на ногах.
- Избегайте резких движений и поворотов. Любая внезапная смена направления может привести к потере равновесия.
3. Экстренная помощь: когда нет специальной обуви
Что делать, если под рукой нет зимних ботинок с антискользящей подошвой, а выйти на улицу крайне необходимо? Не паникуйте, на помощь придут народные методы:
- Ледоступы – удобные накладки на обувь с шипами или металлическими элементами, легко надеваются и обеспечивают надежное сцепление со льдом. Они компактны, недороги и всегда поместятся в сумке.
- Полоски медицинского тканевого пластыря, наклеенные на подошву, создадут дополнительную микрошероховатость, препятствующую скольжению.
- Небольшие кусочки наждачной бумаги, приклеенные к подошве или стельке, также помогут увеличить сцепление.
- Наденьте хлопчатобумажные носки поверх обуви – шершавая текстура ткани увеличит трение и снизит риск скольжения.
4. "Заминированные" участки и маршруты
В зимнем городе существуют зоны повышенного риска, где следует проявлять предельную осторожность:
- Металлические крышки люков – коварные и непредсказуемые. На них особенно легко поскользнуться, поэтому обходите их стороной.
- Мраморные и гранитные поверхности – гладкие и скользкие, как каток. Будьте особенно бдительны при входе в здания и на остановках общественного транспорта.
- Затененные участки дорог – там лед может сохраняться дольше, оставаясь незамеченным под тонким слоем снега.
- Обледеневшие ступеньки и пандусы – настоящая ловушка для пешеходов. Обязательно держитесь за перила, даже если кажется, что все в порядке.
По возможности выбирайте тротуары, посыпанные песком или покрытые неутоптанным снегом – они обеспечивают лучшее сцепление с обувью. При спуске по лестнице не пренебрегайте перилами – они могут спасти вас от падения.
5. Особые меры предосторожности
Зимой важно помнить не только о собственной безопасности, но и об окружающих:
- Пешеходам: никогда не перебегайте дорогу перед движущимся транспортом. Тормозной путь автомобиля на льду увеличивается в 3–4 раза, поэтому водитель может просто не успеть затормозить. Установите зрительный контакт с водителем перед переходом дороги, чтобы убедиться, что он вас видит.
- Пожилым людям: по возможности оставайтесь дома в период гололедицы. Попросите родственников или социальные службы организовать доставку продуктов и лекарств, чтобы избежать лишних выходов на улицу и связанных с ними рисков.
Следуя этим простым правилам, можно безопасно пережить зимний сезон. Помните: на льду важнее не скорость, а внимание и осторожность. Лучше потратить на прогулку на 10 минут больше, чем оказаться в травмпункте. Зима – прекрасное время года, и ничто не должно омрачать ваше удовольствие от прогулок на свежем воздухе.
Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.
Читайте также:
- В США и Европе вытяжку на кухне не ставят: нашли вариант удобнее в 10 раз — эффективнее и дешевле
- Не сорта, а томатный завод: в любую погоду штампуют помидоры как заведенные – собираю гарантировано по ведру с куста
- Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет, нагар отпадает сам и больше ничего не прилипает — поверхность сверкает как зеркало
- Ученые назвали самый правильный завтрак: не каша, не яйца и в 10 раз полезнее овощей