В 80-е этой песни стыдились наши бабушки и дедушки: сегодня ее включают даже в детских садах

Скриншот из видео

Песня "Музыка нас связала" группы "Мираж" ворвалась в музыкальное пространство 1989 года, словно поток свежего воздуха, быстро став не просто шлягером, а отражением советской перестройки. Она вобрала дух времени – стремление к новому, жажду воли и перемен, как первый луч солнца после долгой ночи. Первая реакция на песню была неоднозначной, как гром среди ясного неба. Старшее поколение, привыкшее к классике, порой воспринимало звучание "Миража" с трудом. Клубные ритмы, синтезаторы, создающие атмосферу дискотеки, казались легковесными, пустыми, лишёнными глубины, как фантик без конфеты. Они видели в этой музыке что-то мимолетное.

Время все расставило по местам. Сегодня "Музыка нас связала" переживает второе рождение, уверенно возвращаясь на ретро-вечеринки, фестивали, радио и концерты, словно старый товарищ, которого давно не видели. Песня вызывает ностальгию, будто машина времени переносит слушателей в прошлое. Мелодия, слова и энергия, объединяют людей, как общее воспоминание. Это как возвращение в эпоху музыкальных экспериментов и надежд, когда казалось, что все возможно.