Заблокируют на 2 дня: новый лимит для тех, кто переводит деньги с карты на карту, вступит в силу с января 2026 года

С начала 2026 года ваши онлайн-платежи через Систему быстрых платежей (СБП) попадут под более пристальный контроль. С 1 января 2026 года банки получили полномочия приостанавливать переводы, вызывающие особое подозрение, на срок до двух рабочих дней. Эта мера призвана противодействовать мошенникам, которые выманивают деньги у доверчивых граждан. Разберемся, как эта инициатива затронет обычных пользователей.

Представьте, что каждый ваш перевод через СБП – это ход в шахматной партии, который внимательно отслеживается банком. Если вы собираетесь перевести крупную сумму (от 200 тысяч рублей), сначала на свой счет в другом банке, а затем мгновенно отправить эти средства получателю, с которым вы не взаимодействовали в течение последних шести месяцев, будьте готовы к задержке. Это аналогично ситуации, когда вас останавливает дорожная полиция для проверки документов, заметив нечто подозрительное в вашем поведении на дороге.

Еще один "красный флаг" – смена номера телефона, привязанного к личному кабинету на "Госуслугах" или в банковском приложении, менее чем за двое суток до совершения операции. В эпоху, когда цифровые аккаунты угоняют, как велосипеды, оставленные без присмотра, такая предосторожность вполне оправдана.

Что делать, если банк приостановил ваш перевод?

Не стоит паниковать, если ваш перевод "заморожен". Скорее всего, банк свяжется с вами по телефону и попросит подтвердить, что это ваше осознанное решение. После подтверждения перевод будет отправлен. Но здесь важен один нюанс. Подтверждая перевод, вы берете на себя всю ответственность за его последствия. Если окажется, что вы стали жертвой мошенничества, банк вряд ли будет нести ответственность и компенсировать убытки. Это похоже на ситуацию, когда вы, будучи врачом, даете согласие на сложную операцию с неизвестным исходом, зная обо всех рисках.

Как защититься от цифровых мошенников: советы

Чтобы обезопасить себя, следуйте простым правилам. Перед отправкой крупной суммы сначала отправьте небольшую "тестовую" транзакцию. Это как проверка микрофона перед важной презентацией. Обязательно расскажите своим пожилым родственникам о новых правилах и распространенных схемах мошенничества. Объясните им, что если им позвонят и будут настойчиво требовать немедленно перевести деньги "для спасения сбережений", нужно немедленно прервать разговор и позвонить в банк.

Новые правила – это дополнительный замок на двери вашей цифровой безопасности. Они затруднят деятельность мошенников, но потребуют от вас внимательности и осмотрительности. Важно помнить: подтверждая подозрительный перевод, вы несете полную ответственность за него. Поэтому, прежде чем принять решение, представьте, что вы подписываете важный финансовый документ.

