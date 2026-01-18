Гости обалдеют от этой вкуснятины: легкий рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу

В архивах кулинарных книг, как будто припорошенных мукой столетий, обнаруживается настоящее сокровище — "Кухмейстер Андрей Христиан Крисп", изданный в 1788 году. Именно там, на выцветших страницах, скрываются рецепты блинов на сливках, доносящие запах старинных печей и тихих семейных вечеров.

Первый рецепт прост, но элегантен, будто написан рукой опытной хозяйки. Предлагается взять литр подогретых сливок, добавить к ним шесть целых яиц и шесть желтков, а затем, словно художник, постепенно вводить муку, добиваясь консистенции жидкого золота. Секрет успеха — тщательность. Нужно смешать все ингредиенты так, чтобы не осталось ни единого комка, а затем, словно финальный штрих, добавить 110 грамм топленого масла.