Кто хочет жить спокойно, счастливо и долго — 5 заповедей 101-летнего Зельдина, которые трогают до слез

В потоке современной информации легко потерять истинные ценности, проверенные временем. Мудрость, которую не найти в мемах и графиках, звучит в тихих словах людей, проживших долгую жизнь. Владимир Зельдин, легендарный актер, проживший более века, делился мыслями о жизни, далёкими от внешних достижений и трендов. Его размышления — это глубокая суть, к которой стоит прислушаться.

Почему мы зациклены на сравнениях и ностальгии? Зельдин сказал: "Раньше было лучше? Нам говорили, что будущие поколения будут жить лучше, а теперь говорят детям, что жили хорошо мы". Эта фраза отражает тоску по прошлому. Мы идеализируем его не потому, что мир был идеален, а потому, что в нём были мы — более доверчивые, радостные и способные находить счастье в простых вещах.