10+ вещей, которые в Японии кажутся очевидными, а в России — странными

До переезда в Японию я была типичным представителем западной культуры, с поверхностным представлением об этой стране восходящего солнца. Меня ожидали плотно застроенные города, толпы людей и смог. Но реальность оказалась совершенно иной! Первое, что меня поразило – это простор. Даже в мегаполисах, вроде Токио, ощущается обилие зелени, свежий воздух и какое-то удивительное чувство свободы. Это как глоток свежего горного воздуха после душной комнаты. И самое интересное, этот простор влияет на самочувствие. В первый месяц жизни я даже слегка похудела. Подруги и родные, посещавшие меня, тоже отмечали потерю веса и улучшение состояния кожи после пребывания в Японии. Видимо, чистый воздух и активный образ жизни творят чудеса!

Япония, окутанная дымкой таинственности, манит исследователей и путешественников со всего мира. Но что происходит, когда вы не просто посещаете Страну восходящего солнца, а делаете ее своим домом? Мой опыт жизни здесь – это калейдоскоп открытий, где привычное сталкивается с невероятным, а обыденное обретает новые грани.

Если бы меня попросили назвать одну черту характера, которая определяет японцев, я бы без колебаний сказала – скромность. Это не просто вежливость, это целая философия, пронизывающая все сферы жизни. Японцы избегают хвастовства, демонстрации своих достоинств и богатства. Это считается дурным тоном. Вместо этого, в разговоре они используют особые выражения, подчеркивающие статус и превосходство собеседника. Например, говоря о вашей семье, они могут использовать уважительные эпитеты, а о своей – намеренно принижающие. Фразы вроде "мой убогий дом" или "мой глупый сын" – это не проявление самоуничижения, а скорее способ выразить крайнюю степень уважения к вам. Это как если бы средневековый рыцарь, говоря о своем замке, назвал его "жалкой лачугой" в присутствии короля. Иностранцам порой сложно привыкнуть к такому, но за этим стоит глубокое почтение и стремление к гармоничным отношениям.

Жизнь в Японии неизбежно меняет твои привычки и предпочтения. Раньше я не могла представить себе, что буду пить ледяную воду со льдом круглый год, но здесь это норма. И к моему удивлению, я заметила, что стала реже болеть простудными заболеваниями.

Еще одним открытием стали молочные продукты. Миф о том, что японцы их не едят, развеялся в первый же день. Выбор молочной продукции здесь огромен, и все очень вкусное и свежее.

Но самое удивительное – это разнообразие овощей, трав и фруктов, о существовании которых я даже не подозревала (например, корень лопуха "гобо", "окура" или бамия, "мёга" или трава семейства имбирных и т.д.)! Местные блюда готовятся только из свежих продуктов, а во многих ресторанах можно увидеть, как повар вылавливает рыбу из аквариума прямо перед приготовлением.

Чистота и порядок во всем: от сортировки мусора до правильной позы

Япония – это страна, где чистота и порядок возведены в культ. Приходится привыкать к строгим правилам сортировки мусора, где каждая коробка из-под молока должна быть тщательно вымыта, высушена и разрезана определенным образом.

Еще одна забавная привычка, которую я переняла – это разворачивать обувь носками к выходу, когда разуваешься в гостях или в традиционном японском доме. Казалось бы, мелочь, но в этом проявляется уважение к хозяевам и забота об удобстве других.

Японцы также уделяют большое внимание правильной осанке. Традиционная поза "сэйдза", когда сидят на коленях, считается полезной для спины и помогает поддерживать правильное положение тела.

Пляжный отдых по-японски: когда солнцезащитный крем – лучший друг

Японский пляжный отдых – это отдельная тема для разговора. Здесь редко увидишь загорающих людей в купальниках. Японские женщины предпочитают закрытую одежду, черные лосины и обилие косметики, чтобы защитить кожу от солнца.

Они купаются в море в одежде и редко плавают на глубине. Защита от солнца – это приоритет номер один. Поэтому в ход идут длинные перчатки, шляпы, панамы, козырьки и даже шарфики с замороженными пакетиками геля для охлаждения.

Культ компрессионного белья: забота о здоровье и красоте

Еще одна особенность, которая бросилась мне в глаза – это популярность компрессионного белья. Многие японки носят плотные черные гольфы на работу, спят в специальных чулках и используют утягивающие пояса для бедер. Считается, что это помогает поддерживать здоровье, снимает усталость и улучшает фигуру. Я и сама со временем оценила преимущества этих привычек и теперь не представляю свою жизнь без компрессионных чулок.

Иностранец навсегда: принятие своей уникальности

Несмотря на годы жизни в Японии, я понимаю, что навсегда останусь здесь иностранкой. Меня всегда будут узнавать на улице, рассматривать с любопытством. Но это не повод для грусти, а скорее возможность принять свою уникальность и наслаждаться тем, что ты являешься частью этого удивительного мира.

Японцы – удивительный народ, внимательный к деталям и способный понимать друг друга без слов. Они словно экстрасенсы, считывающие информацию из пространства. И хотя я никогда не стану японкой, я благодарна судьбе за возможность прикоснуться к этой культуре и увидеть мир с другой стороны.

Экспертное замечание: Культурные различия могут быть источником недопонимания, но именно они делают мир таким интересным и разнообразным. Открытость новому опыту и уважение к традициям других народов позволяют нам расширять свой кругозор и обогащать свою жизнь.

