Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки

Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки

Мечтаете о выпечке, которая удивит своим вкусом и простотой приготовления? Забудьте про любимую, но такую обыденную шарлотку! Яблочный пирог "Солнечное яблоко" – сочный, ароматный и нежный, он станет украшением вашего стола и любимым лакомством для всей семьи. Даже начинающий кулинар справится, а результат превзойдет все ожидания!

Секрет "Солнечного яблока": простота и восхитительный вкус в каждом кусочке

Этот пирог – не просто десерт, а настоящий символ домашнего уюта и тепла. Нежное, тающее во рту тесто идеально сочетается с сочными яблоками, пропитанными пряным ароматом корицы. Каждый кусочек "Солнечного яблока" – это гастрономическое удовольствие, дарящее солнечное настроение!

Соберите ингредиенты: простые продукты для кулинарного чуда

Вот список необходимых ингредиентов, большинство из которых наверняка уже есть на вашей кухне:

  • Крупные куриные яйца (2 шт.): Яйца - основа пышности теста. Используйте яйца комнатной температуры, чтобы улучшить консистенцию.
  • Сахар (120 г): Количество сахара можно регулировать в зависимости от сладости яблок.
  • Молоко высокой жирности (120 мл): Молоко придает тесту мягкость. Для более насыщенного вкуса замените его сливками.
  • Мука (220 г): Просейте муку, чтобы обогатить её кислородом. Это сделает пирог более воздушным.
  • Разрыхлитель (12 г): Разрыхлитель - секрет пышности пирога.
  • Яблоки (5 шт. среднего размера): Выбирайте кисло-сладкие сорта (Голден, Гренни Смит, Симиренко), они должны быть плотными и сочными.
  • Корица молотая (1 ч.л.): Корица придает пирогу согревающий аромат. Добавьте щепотку мускатного ореха для более насыщенного вкуса.
  • Сливочное масло (20 г): Для смазывания формы. Сливочное масло предотвратит прилипание пирога.
  • Сахарная пудра: Для украшения готового пирога.

Готовим по шагам: простой рецепт пирога "Солнечное яблоко"

  1. Подготовьте духовку: Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Нарежьте яблоки: Вымойте яблоки, очистите от сердцевины и нарежьте тонкими ломтиками.
  3. Подготовьте форму для выпечки: Смажьте форму сливочным маслом.
  4. Выложите яблоки: Смешайте нарезанные яблоки с корицей и выложите на дно подготовленной формы. Постарайтесь создать красивую композицию.
  5. Приготовьте тесто: Взбейте яйца с сахаром до образования светлой, пышной массы.
  6. Добавьте молоко: Влейте молоко в яично-сахарную смесь и аккуратно перемешайте.
  7. Соедините ингредиенты: Постепенно добавьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно быть однородным и гладким.
  8. Залейте яблоки тестом: Равномерно распределите тесто по поверхности яблок.
  9. Выпекайте: Поместите форму в разогретую духовку и выпекайте 30-35 минут, или до золотистого цвета. Проверьте готовность пирога зубочисткой: она должна выходить сухой.
  10. Охладите: Дайте пирогу немного остыть в форме после выпекания.
  11. Украсьте: Посыпьте готовый пирог сахарной пудрой.

Секреты идеального пирога: маленькие хитрости для большого успеха

  • Добавьте в тесто немного ванильного экстракта или лимонной цедры для более насыщенного вкуса.
  • Сбрызните яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели.
  • Подавайте пирог "Солнечное яблоко" теплым с шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками или молоком.

Сделайте пирог особенным!

  • Добавьте в тесто измельченные грецкие орехи или миндаль.
  • Добавьте в начинку немного изюма, предварительно замоченного в роме.

Пирог "Солнечное яблоко": проще шарлотки, вкуснее и ароматнее в разы! Попробуйте приготовить этот замечательный десерт и порадуйте своих близких! Приятного аппетита!

Главный секрет вкусной выпечки – любовь и забота, с которыми вы её готовите.

