Недвижимость под счастливой звездой: Василиса Володина предсказала, какой знак в 2026 году разбогатеет на недвижимости

Скриншот из видео

Забудьте скучные отчеты аналитиков! Настоящие перемены на рынке недвижимости читаются между строк астрологических прогнозов. Известный астролог Василиса Володина уверена: 2026 год станет годом больших возможностей для тех, кто мечтает о собственном угле. Кому звезды пророчат удачу и стоит ли паковать чемоданы? Поколение 70-х в дамках! Василиса Володина раскрыла секрет натальной карты. Пока экономисты спорят о ставках и инфляции, астрологи изучают расположение планет. Василиса Володина утверждает: в 2026 году в сфере недвижимости повезет определенному поколению. Кто же эти счастливчики?

Если ваш Сатурн в натальной карте расположился в самом начале знака Близнецов (примерно от 2 до 6 градусов), то, скорее всего, вы родились в 1971 или 1972 году. Володина называет эти годы "золотыми" для решения жилищных вопросов.