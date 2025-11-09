Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Жизнь перевернется: астролог Тамара Глоба предрекла двум знакам зодиака мистическую новогоднюю ночь

Жизнь перевернется: астролог Тамара Глоба предрекла двум знакам зодиака мистическую новогоднюю ночьСкриншот из видео

Известный астролог Тамара Глоба поделилась своим видением новогодней ночи-2026, сулящей двум знакам зодиака невероятные перемены, способные кардинально изменить их жизнь. По словам Глобы, в ночь с 31 декабря на 1 января для этих счастливчиков откроется новая глава, полная возможностей и перспектив.

Львы: встреча с мудрым наставником откроет карьерные горизонты

Для Львов новогодняя ночь станет предвестником свежих начинаний и ярких впечатлений. Астролог утверждает, что именно в этот период Львы встретят человека, который окажет значительное влияние на их дальнейшую судьбу. Речь идет о зрелом мужчине, обладающем внушительным опытом, обширными знаниями и полезными связями. Знакомство с ним станет для Львов своеобразным трамплином, открывающим новые возможности, особенно в профессиональной сфере. Глоба уверена, что этот наставник поможет Львам реализовать свои амбиции, построить успешную карьеру и достичь значительных высот. Важно прислушиваться к его советам и не упускать предложенные шансы.

Скорпионы: любовь и гармония ворвутся в вашу жизнь в новогоднюю ночь

Скорпионам новогодняя ночь обещает перемены на личном фронте. Одиноким Скорпионам звезды готовят встречу с человеком, который станет источником вдохновения и настоящей любви. А тем, кто уже состоит в отношениях, астролог советует внимательно проанализировать свою связь с партнером. Возможно, настало время пересмотреть приоритеты, ценности и прийти к компромиссам для достижения гармонии. Глоба настоятельно рекомендует Скорпионам не оставаться в одиночестве в новогоднюю ночь. Проведите время в компании близких друзей или новых знакомых, чтобы почувствовать себя счастливыми и уверенными в завтрашнем дне. Именно в окружении людей Скорпионам откроются новые перспективы.

Тамара Глоба подчеркивает, что как Львам, так и Скорпионам необходимо быть открытыми к новым возможностям и не бояться перемен. Новогодняя ночь 2026 года может стать отправной точкой для вступления в новую, более успешную и счастливую фазу жизни. Важно довериться звездам и не упустить свой шанс.

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+