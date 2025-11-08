Мои находки из "Фикс Прайс": 5 неожиданно крутых и полезных товаров для дома и не только

Забудьте о предрассудках! В "Фикс Прайс" можно отыскать не только бюджетные аналоги известных брендов, но и настоящие "жемчужины", которые приятно удивляют своим качеством и функциональностью. Здесь можно найти полезные мелочи для дома, товары для творчества, книги и даже косметику. Главное – знать, что искать!

Признаюсь честно, раньше я обходила "Фикс Прайс" стороной, считая, что за копеечными ценами скрывается лишь разочарование. Но любопытство и жажда выгодных покупок однажды взяли верх. И знаете что? Я была приятно удивлена! Сегодня поделюсь с вами своими топ-5 находками, которые перевернули моё представление об этом магазине. Готовы к сюрпризам? Тогда поехали!

Салфетки для стирки, предотвращающие окрашивание ткани – это мой безусловный маст-хэв. Раньше я думала, что это очередной маркетинговый ход, но теперь без них не обходится ни одна стирка цветного белья. Как они работают?

Секрет в специальных веществах, которые содержатся в салфетке. Они притягивают высвобождающиеся во время стирки частицы красителя, словно магниты. Это защищает остальные вещи от нежелательной "окраски", предотвращает линьку и появление серого налёта. В "Фикс Прайс" я покупаю салфетки Paclan (в розовой или голубой упаковке). Лично я не заметила между ними разницы, поэтому беру те, что есть в наличии.

Сколько класть салфеток в стиральную машину? Ориентируйтесь на тип и количество белья. Обычно 1-3 штуки достаточно. Если стираете новую, яркую вещь, не жалейте – добавьте 3-4 салфетки. Поверьте, они отлично справляются со своей задачей! Теперь я смело стираю белые футболки с цветными носками, не боясь неприятных сюрпризов.

2. Крем для рук Leretush: эстетика и увлажнение в одном флаконе

Первое, что меня привлекло в этом креме – его стильный дизайн. Элегантный флакон с дозатором, выполненный в белом, бирюзовом или розовом цвете, выглядит очень изысканно. Какой бы цвет вы ни выбрали, он станет украшением вашего туалетного столика! И самое удивительное, что стоит эта "красота" всего 149 рублей!

Флакон выглядит как керамический, но на самом деле сделан из прочного пластика – это большой плюс, особенно для таких "рук-крюков", как я. Крем обладает густой, насыщенной текстурой, прекрасно увлажняет кожу и быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости. А еще у него очень приятный, ненавязчивый косметический аромат. Теперь мои руки выглядят ухоженными и бархатистыми, и всё это благодаря "Фикс Прайс"!

3. Книжный рай: неожиданные литературные открытия за скромную цену

В "Фикс Прайс" я всегда совершаю набег на книжный отдел. Конечно, не всегда удается отыскать шедевр, но иногда попадаются очень интересные экземпляры. Ассортимент книг в разных магазинах может отличаться, вероятно, это связано с популярностью тех или иных изданий. В любом случае, это отличный способ пополнить свою домашнюю библиотеку, не разорив кошелек.

Сейчас книги – удовольствие не из дешевых, поэтому "Фикс Прайс" становится настоящим спасением для книголюбов. Среди моих удачных находок – детектив "Женщина в библиотеке", "Эмоциональный интеллект" Дэниела Гоулмана (бестселлер, который я купила ещё летом и недавно видела в продаже снова) и, конечно же, "Дневник Анны Франк" – вечная классика. Кроме того, в "Фикс Прайс" можно найти произведения, которые входят в школьную программу – отличный вариант для летнего чтения!

4. Универсальная фольга для запекания: кулинарный must-have за копейки

Фольга для запекания – это незаменимый помощник на моей кухне. Я регулярно запекаю в духовке рыбу, курицу, овощи, используя фольгу как альтернативу пергаменту для противня. Особенно люблю запекать в фольге отдельные овощи целиком (например, свеклу или морковь). Вкус получается совершенно другим, более насыщенным и ароматным, чем при варке.

Фольга также выручает, когда нужно накрыть форму с запеканкой или салат, который отправляется в холодильник. В общем, это универсальный солдат! В "Фикс Прайс" я стараюсь выбирать фольгу поплотнее, не тоньше 14 мкн. Если нужна особая прочность, беру 20 мкн. Мой фаворит – "Саянская фольга" 20 мкн. Недавно купила такую же и маме – она тоже осталась довольна!

5. Влажные салфетки от пятен Amore Care: экстренная помощь для чистюль

С недавних пор в моей сумочке всегда найдется упаковка влажных салфеток от пятен Amore Care. Я покупаю их в "Фикс Прайс" из-за выгодной цены. Они часто выручают меня дома (да, в мои 36 лет я всё ещё умудряюсь запачкать одежду во время еды!). Признавайтесь, я не одна такая?

Конечно, это не волшебная палочка, но со многими свежими пятнами салфетки справляются на "отлично". Я быстро затираю пятно салфеткой, а затем стираю вещь в стиральной машине. Как правило, следа от пятна не остается! Мой личный опыт использования – только положительный.

Важный момент: при выборе влажных салфеток для удаления пятен внимательно изучайте состав. Лучше избегать средств с агрессивными компонентами, которые могут повредить ткань. Если сомневаетесь, протестируйте салфетку на незаметном участке одежды.

Данная статья не является рекламой

