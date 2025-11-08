Новый год без стресса: что подарить, как украсить елку и что поставить на стол — Огненная лошадь будет в восторге

Новый год уже не за горами, и предвкушение волшебства витает в воздухе! Особенно важным становится приближающийся 2026 год, символом которого будет Красная Огненная Лошадь – символ энергии, движения и свободы. Чтобы год прошел удачно, важно правильно подготовиться к празднику и встретить его в духе символа года. Давайте разберемся, как это сделать без лишнего стресса!

Накрываем стол для Лошади: что можно и чего нельзя

Чтобы угодить хозяйке года – Красной Огненной Лошади, – стоит тщательно продумать новогоднее меню. Забудьте о блюдах из конины – это табу! Также рекомендуется избегать морепродуктов. Вместо этого сделайте акцент на свежих и полезных продуктах.