Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 1 июля
- 15:17 30 июня
- Денис Косяков
Ситуация с дарением земельного участка, приобретенного в браке, после развода вызывает немало вопросов. Юрист Ирина Сивакова поясняет, что если участок был получен супругом во время брака на праве постоянного пользования, а затем приватизирован, он считается совместной собственностью. Следовательно, требование нотариуса о согласии бывшего мужа на дарение такого участка, на первый взгляд, выглядит обоснованным.
Однако, Верховный Суд РФ придерживается иной позиции. Согласно его разъяснениям, после расторжения брака нотариальное заверение согласия второго супруга на сделки с общим имуществом становится необязательным. Это означает, что женщина, желающая подарить участок своей матери, вправе заключить договор дарения и зарегистрировать его в ЕГРН без согласия бывшего мужа.
Тем не менее, бывший супруг сохраняет возможность оспорить сделку в суде в течение года, если сможет доказать, что одаряемый (в данном случае, мать) знал об отсутствии его согласия на дарение. Чтобы избежать возможных судебных разбирательств и защитить свои права, крайне важно тщательно документировать все юридические аспекты сделки.
Таким образом, ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание:
- Первоначальное приобретение участка: Если участок был получен во время брака и приватизирован, он считается совместной собственностью.
- Позиция Верховного Суда: После развода нотариальное согласие бывшего супруга на сделки с общим имуществом не требуется.
- Риск оспаривания сделки: Бывший супруг может оспорить сделку в течение года, если докажет, что одаряемый знал об отсутствии его согласия.
В заключение, дарение земельного участка после развода – это сложный юридический процесс, требующий внимательного подхода и тщательной подготовки документов. Чтобы избежать возможных проблем и защитить свои права, рекомендуется обратиться за консультацией к опытному юристу, специализирующемуся на семейном праве и сделках с недвижимостью.
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