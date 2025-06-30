Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 1 июля

Ситуация с дарением земельного участка, приобретенного в браке, после развода вызывает немало вопросов. Юрист Ирина Сивакова поясняет, что если участок был получен супругом во время брака на праве постоянного пользования, а затем приватизирован, он считается совместной собственностью. Следовательно, требование нотариуса о согласии бывшего мужа на дарение такого участка, на первый взгляд, выглядит обоснованным.

Однако, Верховный Суд РФ придерживается иной позиции. Согласно его разъяснениям, после расторжения брака нотариальное заверение согласия второго супруга на сделки с общим имуществом становится необязательным. Это означает, что женщина, желающая подарить участок своей матери, вправе заключить договор дарения и зарегистрировать его в ЕГРН без согласия бывшего мужа.