"Русский турист очень бедный, доллар нет, карты нет, иди гуляй отсюда": провальный отдых в Хургаде - честный отзыв туриста

Надежды и реальность: что пошло не так?

"Ожидание vs. Реальность" – именно так можно охарактеризовать отдых Жанны в египетской Хургаде. Отпуск в Sunny Days Resort Spa & Aqua Park (экс-El Palacio) обернулся горьким разочарованием, несмотря на немалую сумму, потраченную на тур.

Хургада привлекает Жанну больше, чем Шарм, поэтому выбор пал именно на этот курорт. Желаемый отель сети Albatros был переполнен, и по рекомендации турагента она забронировала Sunny Days. Недельная путевка на двоих через Coral Travel обошлась в 198 тысяч рублей – цена немаленькая даже для Египта.

Перелет с EgyptAir прошел гладко: прямой рейс, хорошее питание и даже подарки для детей. Трансфер был организован на высшем уровне, гид – компетентный и доброжелательный. Однако, с прибытием в отель сказка закончилась.

Персонал: "Дай на лапу" и забудь о вежливости

Самым большим минусом стало отношение персонала. С первых минут отдыха Жанна столкнулась с грубостью, навязчивостью и открытым вымогательством. Без чаевых здесь, похоже, не работает ничего. Причем чаевые воспринимаются не как благодарность, а как обязательная плата за хоть какой-то сервис.

Продавцы в магазинах на территории отеля вели себя крайне неприветливо. Один из них, не получив желаемой покупки, позволил себе оскорбления на русском языке, хотя до этого притворялся, что не понимает этот язык.

Номерной фонд: "Назад в 90-е"

Номера, по словам Жанны, – это настоящий привет из прошлого. Тусклое освещение, неработающая лампочка в ванной, обшарпанная мебель и общее ощущение запущенности. Жалобы на неисправности остаются без внимания. За неделю неисправную лампочку так и не заменили.

Территория: Красиво, но неудобно

На фотографиях отель выглядит впечатляюще – большая территория, окруженная морем с трех сторон. Но в реальности территория спланирована очень неудобно. Развлечений мало, а перемещаться приходится много и часто, особенно в жару.

Из-за особого расположения в Sunny Days почти всегда ветрено, особенно на пляже. Солнце палит нещадно, а ветер разносит мусор и вещи отдыхающих. Укрыться от ветра и солнца практически негде.

Пляж и море: Контрасты

Море – безусловное достоинство отеля: теплое, чистое и с красивым рифом. Но купаться не всегда комфортно из-за мелководья и ветра. Гораздо приятнее проводить время в бассейне на соседней территории, где нет ветра. Но после обеда там становится слишком много отдыхающих с детьми.

Питание: Однообразие и холод

Несмотря на наличие нескольких ресторанов, питание оставляет желать лучшего. Блюда однообразные, часто холодные и не всегда накрыты. Фрукты и сладости привлекают мух. За горячими блюдами, которые готовятся при вас, выстраиваются очереди из-за медленной работы поваров.

Алкоголь оставляет желать лучшего. Местные напитки сильно разбавлены и имеют неприятный вкус.

Анимация: Скорее для галочки

По территории отеля постоянно водят измученного верблюда, вызывающего скорее жалость, чем восторг. Развлечений мало, анимация формальная.

Экскурсии как спасение

Положительные эмоции Жанна получила от экскурсий, приобретенных в местном агентстве. Особенно ей понравились групповые поездки.

Итог: Не стоит своих денег

Жанна подытожила: "Sunny Days – это не про комфорт и сервис. Это про испорченный отпуск за 198 тысяч рублей. Я не рекомендую этот отель никому, кто ценит уважение, чистоту и качественное питание".

Море и экскурсии в Египте – выше всяких похвал, а вот отельный сервис и условия оставили желать лучшего. В этот отель Жанна больше не вернется.

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