Пять вещей в доме, которые говорят о низкой самооценке хозяйки
- 04:03 29 июня
- Денис Косяков
Гостеприимные хозяйки тратят время на декор, но часто упускают из виду важные детали, создающие гармонию и уют. Психологи утверждают: незаметные черты квартиры могут говорить о неряшливости хозяина и о его эмоциональных проблемах. Эксперты выделяют пять признаков, указывающих на низкую самооценку.
1. Грязное, старое или рваное постельное белье.
Постельное белье всегда должно быть чистым и опрятным. Эксперты уверены, что женщины, позволяющие себе спать на таком белье, не уважают себя, свой комфорт и свое тело. Они безразличны к собственным ценностям.
Решение: Купите несколько комплектов качественного постельного белья, гладьте его перед застиланием и чередуйте каждые две недели. Вы почувствуете, как повысится ваша самооценка.
2. Гора грязной посуды в раковине.
Кухня – не только место для приготовления пищи. Это помещение, где создается уют и куда приглашают гостей. Важно поддерживать чистоту и порядок, даже во время готовки.
Эксперты считают, что женщины, оставляющие грязную посуду на ночь, чаще страдают от апатии и депрессии. Если не хватает времени на уборку, воспользуйтесь услугами клининговой компании. Любите себя и свой дом.
3. Старые и застиранные полотенца для ванной.
Это еще один признак нелюбви к себе и своему телу. Старые полотенца, похожие на тряпки, которые меняются раз в неделю, не лучшая характеристика хозяйки.
Кроме безразличия к себе, такие полотенца могут навредить здоровью. В них накапливаются бактерии и частички кожи, которые не удаляются при стирке. Микроорганизмы остаются в контакте с кожей.
4. Накопление старых вещей.
Регулярно пересматривайте гардероб. Если вы не хотите расставаться со старыми и ненужными вещами, это говорит о том, что вам сложно отпустить прошлое. Такое накопительство может быть признаком невроза или тревоги.
Примите, что вещи теряют актуальность и могут больше не пригодиться. Не захламляйте дом и разум. Держите в шкафах только необходимое, то, что радует глаз.
5. Инфантильный декор.
Чучела животных на кровати, детские украшения и безделушки на полке не добавят вам привлекательности в глазах потенциального партнера. Инфантильность не позволяет претендовать на роль взрослой супруги или матери.
Избыток ненужных вещей и пыли характеризует вас как нечистоплотного человека. Старайтесь не перерасходовать средства на импульсивные покупки и примите тот факт, что вы уже взрослый человек.
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