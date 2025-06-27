"Купаться невозможно, мы все сидим на берегу": Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим
- 13:30 27 июня
- Денис Косяков
Лето в Анапе, знаменитом курорте с теплыми днями, в этом году принесло отдыхающим неожиданный сюрприз. Вместо привычной теплой воды туристы столкнулись с ледяным "крещенским" купанием на пляжах станицы Благовещенской.
Ледяной душ вместо морской неги
"Вода ледяная, как на Крещение в январе! Я такого не ожидал", – делится впечатлениями Денис, приехавший из Краснодара. Многие туристы, мечтавшие о комфортном купании в Черном море, оказались неприятно удивлены. "Мы с дочкой два дня не можем искупаться, – рассказывает Жанна из Перми. – Заходим в воду и сразу выбегаем – очень холодно!"
По данным, температура воды у берегов Анапы упала до +16 градусов, при этом воздух прогревается до +36. Такой резкий контраст температур стал настоящим испытанием для отдыхающих, рассчитывавших на более комфортные условия.
Виноват апвеллинг: что это такое?
Специалисты объясняют резкое похолодание воды явлением под названием апвеллинг. Это подъем холодных глубинных вод к поверхности, что приводит к резкому снижению температуры. Похожая ситуация недавно наблюдалась и на побережье Сочи.
Важно: несмотря на реальную ситуацию, многие популярные сайты с прогнозами погоды продолжают указывать температуру воды в Анапе около +24 градусов, вводя туристов в заблуждение. Фактические данные с мест не совпадают с онлайн-прогнозами.
Холодное море: ограничения и последствия
Из-за сильных течений, вызванных апвеллингом, местные власти ввели ограничения на использование надувных матрасов и других плавсредств. Местные жители отмечают, что в ледяной воде купается гораздо меньше отдыхающих, чем обычно в этот период, пишет prokazan.
Эксперты надеются, что температура воды может повыситься в ближайшие дни, если погода стабилизируется и не будет новых штормов. Однако апвеллинг – довольно частое явление на Черноморском побережье, и туристам стоит быть готовыми к подобным сюрпризам.
Не отменяйте поездку в Анапу! Что делать, если море холодное?
Похолодание воды, безусловно, неприятно, но не стоит полностью отказываться от поездки в Анапу. Вот несколько важных моментов:
- Вода может потеплеть в ближайшие дни: Если погода наладится, апвеллинг прекратится, и море снова станет комфортным для купания.
- Апвеллинг – нормальное явление: Это естественный процесс для Черноморского побережья, который может случиться в любое время лета.
- Анапа – это не только море: В городе и окрестностях есть множество других интересных мест и развлечений, которые можно посетить, даже если купаться пока некомфортно.
- Поездка уже оплачена?: Отказ от поездки в разгар сезона может привести к значительным финансовым потерям.
Вместо паники: альтернативные развлечения в Анапе
Не дайте холодной воде испортить ваш отпуск! В Анапе есть чем заняться, кроме купания:
- Посетите археологический музей "Горгиппия".
- Прогуляйтесь по живописной набережной.
- Попробуйте местные вина на дегустациях.
- Посетите аквапарк или дельфинарий.
- Отправьтесь на экскурсию в горы.
Несмотря на сюрпризы погоды, Анапа остается привлекательным курортом с богатой историей и разнообразными возможностями для отдыха. Будьте готовы к любым погодным условиям и наслаждайтесь вашим отпуском!
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