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Не выбрасывайте чесночные стрелки! 3 гениальных рецепта за 15 минут

Не выбрасывайте чесночные стрелки! 3 гениальных рецепта за 15 минутСоздано в Шедевруме

Чесночные стрелки – не просто отходы, а кладезь витаминов и вкуса! Если вы привыкли их выбрасывать, срочно пересмотрите свои взгляды. Эти зеленые "хвостики" чеснока укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение, борются с бактериями и даже нормализуют давление. А при правильном приготовлении чесночные стрелки превращаются в настоящие кулинарные шедевры!

Представляем вам три быстрых и простых способа превратить чесночные стрелки в универсальные заготовки, гарниры или закуски. Эти рецепты идеально подойдут для обеда, бутербродов и даже в качестве дополнения к мясу.

Что понадобится (на 3 порции):

  • Чесночные стрелки — 730 г
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук — 3 шт.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Масло сливочное — 180 г
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Уксус 9% — 2 ст. л.
  • Приправа для корейской моркови — 2 ч. л.
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Соль — 3 щепотки
  • Перец — 2 щепотки

Рецепт 1. Острый салат "по-корейски" из чесночных стрелок

Обжарьте лук и стрелки на растительном масле в течение 7 минут. Дайте остыть. Натрите морковь на терке и смешайте с обжаренными овощами. Добавьте соевый соус, уксус, сахар и приправу для корейской моркови. Дайте салату настояться, чтобы вкусы смешались – и наслаждайтесь пикантной закуской!

Рецепт 2. Ароматная чесночная паста

Измельчите чесночные стрелки в блендере с солью. Добавьте сливочное масло и взбейте до образования однородной пасты. Намажьте на хлеб – и получите чесночное масло, перед которым невозможно устоять!

Рецепт 3. Обжаренные чесночные стрелки с луком - простой и вкусный гарнир

Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чесночные стрелки и готовьте еще 7 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Этот простой рецепт превращает чесночные стрелки в отличный гарнир к мясу, картофелю или просто к кусочку свежего хлеба, пишет источник.

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