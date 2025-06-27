Не выбрасывайте чесночные стрелки! 3 гениальных рецепта за 15 минут
- 09:20 27 июня
- Денис Косяков
Чесночные стрелки – не просто отходы, а кладезь витаминов и вкуса! Если вы привыкли их выбрасывать, срочно пересмотрите свои взгляды. Эти зеленые "хвостики" чеснока укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение, борются с бактериями и даже нормализуют давление. А при правильном приготовлении чесночные стрелки превращаются в настоящие кулинарные шедевры!
Представляем вам три быстрых и простых способа превратить чесночные стрелки в универсальные заготовки, гарниры или закуски. Эти рецепты идеально подойдут для обеда, бутербродов и даже в качестве дополнения к мясу.
Что понадобится (на 3 порции):
- Чесночные стрелки — 730 г
- Морковь — 2 шт.
- Лук — 3 шт.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Масло сливочное — 180 г
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Уксус 9% — 2 ст. л.
- Приправа для корейской моркови — 2 ч. л.
- Сахар — 2 ч. л.
- Соль — 3 щепотки
- Перец — 2 щепотки
Рецепт 1. Острый салат "по-корейски" из чесночных стрелок
Обжарьте лук и стрелки на растительном масле в течение 7 минут. Дайте остыть. Натрите морковь на терке и смешайте с обжаренными овощами. Добавьте соевый соус, уксус, сахар и приправу для корейской моркови. Дайте салату настояться, чтобы вкусы смешались – и наслаждайтесь пикантной закуской!
Рецепт 2. Ароматная чесночная паста
Измельчите чесночные стрелки в блендере с солью. Добавьте сливочное масло и взбейте до образования однородной пасты. Намажьте на хлеб – и получите чесночное масло, перед которым невозможно устоять!
Рецепт 3. Обжаренные чесночные стрелки с луком - простой и вкусный гарнир
Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чесночные стрелки и готовьте еще 7 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Этот простой рецепт превращает чесночные стрелки в отличный гарнир к мясу, картофелю или просто к кусочку свежего хлеба, пишет источник.
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