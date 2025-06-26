Отдых уже не будет прежним: в Анапе туристов обязали подписывать документ, где говорится о запрете купания в море и отдыха на пляже

Власти Анапы ввели обязательное информирование туристов о запрете на купание и пребывание на пляжах. Отдыхающих обязывают подписывать документ, подтверждающий ознакомление с ограничениями, связанными с потенциальным риском для здоровья из-за остатков мазута после аварии танкеров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Как пояснили представители гостиниц и санаториев Анапы и Темрюкского района, эта мера направлена на дополнительное предупреждение туристов о возможных проблемах со здоровьем, таких как кожные заболевания, аллергические реакции и отравления, которые могут возникнуть при контакте с мазутом в зоне проведения работ по ликвидации последствий ЧС.