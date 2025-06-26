Отдых уже не будет прежним: в Анапе туристов обязали подписывать документ, где говорится о запрете купания в море и отдыха на пляже
- 13:30 26 июня
- Денис Косяков
Власти Анапы ввели обязательное информирование туристов о запрете на купание и пребывание на пляжах. Отдыхающих обязывают подписывать документ, подтверждающий ознакомление с ограничениями, связанными с потенциальным риском для здоровья из-за остатков мазута после аварии танкеров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Как пояснили представители гостиниц и санаториев Анапы и Темрюкского района, эта мера направлена на дополнительное предупреждение туристов о возможных проблемах со здоровьем, таких как кожные заболевания, аллергические реакции и отравления, которые могут возникнуть при контакте с мазутом в зоне проведения работ по ликвидации последствий ЧС.
Заместитель генерального директора санатория "Надежда" Владимир Бобяк сообщил, что на пляжах с начала сезона не устанавливаются лежаки, а на побережье дежурят спасатели, предупреждающие отдыхающих о запрете купания. В качестве альтернативы морскому отдыху гостям предлагается пользоваться открытыми бассейнами, расположенными на территории санатория.
По мнению Владимира Бобяка, такой подход способствует более ответственному отношению к мерам безопасности, особенно среди отдыхающих с детьми.
Ранее власти Краснодарского края определили зоны повышенной опасности в местах проведения работ по устранению последствий разлива мазута. В этих зонах запрещено не только купание, но и нахождение в прибрежной полосе. В Темрюкском районе опасной зоной объявлена береговая линия Черного моря от поселка Волна до поселка Веселовка включительно, а в Анапе – территория вдоль берега в границах города-курорта от поселка Веселовка до заповедника Утриш.
Напомним, что в декабре произошло крушение двух нефтяных танкеров ("Волгонефть-212" и "Волгонефть-239") в Керченском проливе. В апреле вице-премьер Виталий Савельев доложил президенту Владимиру Путину о готовности Крыма, Севастополя и большей части Краснодарского края к проведению туристического сезона в штатном режиме. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила сомнения относительно открытия курортного сезона в Анапе и Темрюкском районе, заявив о несоответствии санитарным нормам 141 пляжа в Анапе и 9 пляжей в Темрюке, пишет источник.
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