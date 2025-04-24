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Быстрые пирожки из лаваша за 10 минут — исчезнут со стола со скоростью света: вкуснее не пробовали

Быстрые пирожки из лаваша за 10 минут — исчезнут со стола со скоростью света: вкуснее не пробовалиСоздано в Шедевруме

Представляем вам рецепт пирожков из лаваша, которые станут настоящей находкой, когда времени на готовку в обрез, а хочется чего-нибудь вкусного и сытного. Эти пирожки сочетают в себе простоту приготовления и восхитительный вкус, который не оставит равнодушным никого.

Ингредиенты:

  • Творог (300 г) – основа начинки, выбирайте свежий и качественный творог, чтобы вкус был насыщенным.
  • Лаваш тонкий (3 листа) – используйте тонкий лаваш, чтобы пирожки получились нежными и хрустящими.
  • Яйца (3 шт.) – для сочной и аппетитной заливки, которая свяжет все ингредиенты вместе.
  • Зелень любая (1/2 пучка) – добавьте свежую зелень по своему вкусу, чтобы придать пирожкам аромат и свежесть.
  • Соль – щепотка соли подчеркнет вкус начинки и сбалансирует вкус пирожков.
  • Растительное масло – для обжаривания пирожков до золотистой корочки.

Приготовление:

  1. Подготовка яичной заливки: Взбейте яйца с солью в миске до однородной массы. Эта заливка придаст пирожкам сочность и аппетитный вид. Отставьте миску в сторону.
  2. Приготовление начинки: Мелко порубите зелень (укроп, петрушку, кинзу или их смесь – на ваш вкус). Смешайте измельченную зелень с творогом до однородной консистенции. Эта начинка станет сердцем ваших пирожков, наполнив их вкусом и ароматом.
  3. Формирование пирожков: Разрежьте листы лаваша на длинные полоски шириной около 10 см. На край каждой полоски выложите начинку и заверните треугольником, аккуратно складывая лаваш до конца полоски.
  4. Обжаривание пирожков: Обмакните каждый треугольник в яичную массу, чтобы лаваш пропитался и стал более сочным. Разогрейте сковороду с добавлением растительного масла. Обжаривайте пирожки на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Подавайте горячие пирожки из лаваша с творогом и зеленью к столу сразу после приготовления. Они идеально подойдут для завтрака, перекуса или легкого ужина. Приятного аппетита, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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