Надежная герметизация на века: чем заделать отверстие вокруг дымохода в крыше из шифера — всего 2 компонента

Для надежной изоляции дымохода на шиферной крыше, чтобы избежать попадания мусора и влаги внутрь дома, традиционный песчано-цементный раствор не всегда эффективен из-за склонности к растрескиванию.

Вам понадобятся всего два компонента, взятые в равных пропорциях: цемент и стекловата. Стекловату необходимо предварительно измельчить, разорвав на небольшие фрагменты. Смешайте измельченную стекловату с цементом, затем постепенно добавляйте воду, тщательно перемешивая до получения густой консистенции, напоминающей герметик.

Применение:

Перед нанесением тщательно перемешайте полученную смесь. Аккуратно и плотно нанесите состав вокруг дымоходной трубы, не экономьте материал. Важно сформировать небольшой уклон от трубы, чтобы обеспечить сток дождевой и талой воды. Это предотвратит скопление влаги вокруг дымохода и, как следствие, защитит кровлю от протечек.

Предложенный состав эффективно герметизирует стык между дымоходом и кровлей, обеспечивая надежную защиту от неблагоприятных погодных условий и предотвращая проникновение влаги внутрь помещения.

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