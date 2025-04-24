Надежная герметизация на века: чем заделать отверстие вокруг дымохода в крыше из шифера — всего 2 компонента
- 11:05 24 апреля
- Денис Косяков
Для надежной изоляции дымохода на шиферной крыше, чтобы избежать попадания мусора и влаги внутрь дома, традиционный песчано-цементный раствор не всегда эффективен из-за склонности к растрескиванию.
Сергей Семыкин, автор одноименного канала, предлагает усовершенствованный двухкомпонентный состав, который обеспечит долговечную герметизацию.
Рецепт изоляционной смеси:
Вам понадобятся всего два компонента, взятые в равных пропорциях: цемент и стекловата. Стекловату необходимо предварительно измельчить, разорвав на небольшие фрагменты. Смешайте измельченную стекловату с цементом, затем постепенно добавляйте воду, тщательно перемешивая до получения густой консистенции, напоминающей герметик.
Применение:
Перед нанесением тщательно перемешайте полученную смесь. Аккуратно и плотно нанесите состав вокруг дымоходной трубы, не экономьте материал. Важно сформировать небольшой уклон от трубы, чтобы обеспечить сток дождевой и талой воды. Это предотвратит скопление влаги вокруг дымохода и, как следствие, защитит кровлю от протечек.
Предложенный состав эффективно герметизирует стык между дымоходом и кровлей, обеспечивая надежную защиту от неблагоприятных погодных условий и предотвращая проникновение влаги внутрь помещения.
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