Житель Коми через суд получил пенсионные накопления умершего сына

Задержка в оформлении выплаты вызвана недостаточной осведомлённостью мужчины о временных рамках, установленных для таких случаев, и отсутствием своевременных уведомлений со стороны негосударственного пенсионного фонда.

Общая сумма накоплений, числившихся на пенсионном счёте умершего, достигла 300 000 рублей. Стоит отметить, что договор об обязательном пенсионном страховании между погибшим молодым человеком и НПФ "Будущее" был заключён ещё в 2012 году.

Процесс оформления наследства стартовал в июле 2019 года. Уже в марте следующего, 2020 года отец оформил свидетельство, подтверждающее его право на законное наследство. Однако на тот момент он не располагал информацией о том, что для получения накопительной части пенсии необходимо подавать отдельное заявление непосредственно в пенсионный фонд.

В своем исковом заявлении глава семьи подробно изложил обстоятельства: он не знал о существовании шестимесячного срока, отведённого для обращения с момента смерти сына. Кроме того, никакой информации о возможности получения средств пенсионных накоплений от ответчика (пенсионного фонда) он не получал.

Судебная инстанция, внимательно рассмотрев все представленные материалы, признала доводы истца обоснованными. Были восстановлены сроки для подачи заявления на получение пенсионных накоплений, оставшихся после смерти его сына. Решение суда уже вступило в юридическую силу.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя зарплата в Коми достигла 87 900 рублей в начале 2026 года.

